Lizzo vient de partager une photo nue non éditée pour la meilleure raison

Lizzo a partagé une photo nue inédite sur Instagram dans l’espoir de « changer la conversation sur les normes de beauté ».

Nous connaissons et adorons tous Lizzo ici, non? Qu’il s’agisse de vidéos hilarantes de TikTok, de compétences de flûte irréprochables ou de sa capacité à vivre fièrement et authentiquement, elle peut rarement se tromper.

Eh bien, mardi 20 avril, la chanteuse de « Good as Hell » nous a tous bénis avec une photo Instagram complètement naturelle et, oui, elle était complètement nue.

Dans l’image, Lizzo se détend sur un grand coussin tenant une tasse blanche. Rafraîchissante, elle a décidé de devenir totalement « au naturel » sans retouche, maquillage ou vêtements, ce qui, dans un monde d’images de célébrités incroyablement éditées, est un changement bienvenu.

Lizzo a tout mis à nu sur une photo nue. Photo: Kevin Mazur / Getty Images pour The Recording Academy, @lizzobeeating via Instagram

Dans la légende, Lizzo a expliqué que sa photo nue était pour célébrer la saison du Taureau et son partenariat avec Dove. Elle a dit: « Je veux vous donner à tous ce selfie non édité .. maintenant, normalement, je réparerais mon ventre et lisser ma peau mais bébé je voulais vous montrer comment je le fais au naturel – je suis ravie d’être en partenariat avec @dove et le #DoveSelfEsteemProject qui aide à inverser les effets négatifs des médias sociaux et à changer la conversation sur les normes de beauté. Soyons réalistes. «

Maintenant, Lizzo est connue pour être un défenseur du fait que les femmes sont à l’aise dans leur propre peau et remettent en question les notions sur la façon dont une femme de taille plus devrait s’habiller ou se comporter. Elle lutte activement contre la fatphobie et est toujours prête à défier les gens si elle en a besoin.

La semaine dernière, Lizzo a appelé les personnes qui avaient « coopté » le mouvement de positivité corporelle, lancé par des femmes noires et appartenant à des minorités ethniques.

En réponse à une vidéo émotionnelle TikTok d’une personne admettant en larmes qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas simplement exister dans son corps, Lizzo a répondu: « Parce que maintenant cette positivité corporelle a été cooptée par tous les corps, et les gens célèbrent enfin les filles moyennes et petites et les personnes qui ont parfois des rouleaux, les grosses personnes ont toujours le court terme de ce mouvement.

«Nous sommes toujours en train de se tromper, on nous parle encore, on se moque, on est honteux et personne ne s’en soucie plus parce que c’est comme, ‘La positivité du corps est pour tout le monde.’ Oui! S’il vous plaît, utilisez notre mouvement pour être positif à propos de votre corps. S’il vous plaît, utilisez notre mouvement pour vous autonomiser, c’est le but, mais les personnes qui ont créé ce mouvement – grandes femmes, grandes femmes brunes et noires, femmes queer – ne bénéficient pas du courant dominant succès de celui-ci. «

Elle a poursuivi: « Nos corps ne sont pas vos putains de trucs. Notre santé ne vous concerne pas. Tout ce que nous vous demandons, c’est que vous gardiez cette même énergie avec ces filles moyennes que vous louez. Gardez la même putain d’énergie. »

