Lizzo s’attaque aux réactions négatives entourant sa cure de désintoxication au jus de 10 jours

« Je ne peux pas croire que Lizzo – dont le plus grand thème dans sa musique est de préconiser le mouvement de positivité corporelle, s’aimer soi-même quelle que soit votre taille, surtout si vous êtes grand – a fait la promotion d’un produit de désintoxication pour la perte de poids. »

Lizzo a répondu au contrecoup déclenché par la documentation de sa récente désintoxication de smoothie.

Lundi (14 décembre), Lizzo a révélé qu’elle s’était lancée dans une cure de désintoxication de 10 jours après avoir «foutu le ventre» au Mexique. La chanteuse de «Juice» a partagé ses progrès et ce qu’elle mangeait chaque jour, qui comprenait des jus de fruits verts remplis de fruits et légumes, des suppléments, des noix et des litres d ‘«eau de beauté».

Peu de temps après avoir partagé son parcours de santé avec les fans, Lizzo a été confrontée à des réactions négatives pour avoir publié le processus de désintoxication. Les détox sont notoirement un mythe marketing et n’ont aucune base scientifique. Le corps humain est capable de se débarrasser des toxines sans avoir besoin de boire uniquement des fruits et légumes.

Selon la British Dietetic Association, « lorsque vous privez votre corps de calories, votre corps commencera finalement à accumuler des produits chimiques appelés cétones. Ces produits chimiques peuvent entraîner des nausées, une déshydratation, une faiblesse, des étourdissements et de l’irritabilité. De plus, un manque prolongé de les protéines font que votre corps décompose ses propres muscles et peuvent compromettre votre système immunitaire. «

Lizzo est souvent la fille d’affiche pour la positivité corporelle et s’aimer soi-même.Elle a donc été critiquée pour avoir apparemment changé de position et avoir probablement déclenché des troubles de l’alimentation.

« Je ne peux pas croire que Lizzo, qui est le plus grand thème de sa musique est de préconiser le mouvement de positivité corporelle, s’aimer soi-même quelle que soit votre taille, surtout si vous êtes grand, a fait la promotion d’un produit de désintoxication de perte de poids », a écrit un fan.

Un autre a ajouté: « Lizzo ne nous doit rien et elle est absolument libre de faire ce qu’elle veut. Je pense que la déception réside dans le fait que beaucoup d’entre nous (en particulier les grosses femmes noires) se voient dans une femme si fière et si confiante en son corps. Cela nous a donné envie de faire de même avec le nôtre. «

Lizzo ne nous doit rien et elle est absolument libre de faire ce qu’elle veut.

Je pense que la déception réside dans le fait que beaucoup d’entre nous (surtout les grosses femmes noires) se voient dans une femme qui était si fière et confiante dans son corps.

Cela nous a donné envie de faire de même avec les nôtres. – Steph (@StephanieYeboah) 14 décembre 2020

Je ne peux pas croire que Lizzo, qui a le plus grand thème dans sa musique, préconise le mouvement de positivité corporelle, s’aimer soi-même quelle que soit sa taille, surtout si tu es grande, a fait la promotion d’un produit de désintoxication pour la perte de poids. – aoife ÷) (@djbigstinky) 15 décembre 2020

Cette conversation sur la fatphobie n’est pas juste, vous tous. Nous ne sommes pas vraiment en colère contre Lizzo. Nos critiques sont en fait, littéralement à peu près la fatphobie systémique + comment nous prévoyons que les actions de Lizzo seront exploitées par ce système, contre nous. Apporter notre rage à sa porte comme si c’était pour elle? VIOLENT. Sauvage. – CE A DESZ STAN ACCT (@YesAurielle) 15 décembre 2020

/ tw alimentation mention lizzo a promu un régime de désintoxication au smoothie et les gens sont tous «la laisser tranquille, elle ne dérange personne», mais les détox comme celles-ci sont vraiment mauvaises et elle ne devrait vraiment pas en faire la promotion, surtout quand elle a une si grande plateforme, @lizzo ily mais ce n’est pas bon 🙁 pic.twitter.com/bTtkaUZkdQ – sweat à capuche nate stans (BLM) 📌 (@wellbutran) 14 décembre 2020

J’adore Lizzo, mais en tant que personne qui a perdu du poids et se remet d’une dysfonction érectile, elle a tort. elle devrait absolument promouvoir tout ce qu’elle veut avec son corps – être grande, petite ou tout ce dont elle est la plus heureuse – mais promouvoir un «nettoyage de jus» «détox» lie DIRECTEMENT à (1 /?) – jupiter // SECOND CHANT / RAP ERA LET’S GOOOO (@ traumaqueer4eva) 15 décembre 2020

D’autres ont défendu le droit de Lizzo de faire ce qu’elle veut de son corps.

Ces gens qui criaient au sujet des gens qui surveillaient le corps de Lizzo il y a quelques mois voulaient juste le contrôler selon leurs propres conditions. – Poutre Ivy Park (@ScottieBeam) 15 décembre 2020

Alors, laissez-vous le dire @lizzo ne peut pas être grosse, alors elle change de régime. Maintenant, elle ne peut pas être maigre! Merde, peut-elle juste être HEUREUSE?! Cependant ELLE le définit. #yallareannoying – LaTonya Foster (@GirlGoneBoss) 15 décembre 2020

Lizzo dit qu’elle est contente de son poids. Vous tous = fous. Lizzo dit qu’elle veut perdre du poids et être en bonne santé. Vous tous = fous. Quand allez-vous la laisser seule et la laisser faire ce qu’elle veut? pic.twitter.com/W4ABmE3eMM – nunyuhbusiness (@hijabimoon) 15 décembre 2020

Lizzo a maintenant expliqué pourquoi elle a commencé la désintoxication sur TikTok et, non, cela n’avait rien à voir avec la perte de poids. «J’ai l’impression que les gens pensent en tant que grande fille, si vous faites quelque chose pour la santé, vous faites quelque chose pour, par exemple, une perte de poids spectaculaire et ce n’est pas le cas», a-t-elle déclaré.

« En réalité, novembre m’a stressé », a-t-elle poursuivi. «J’ai beaucoup bu, j’ai mangé beaucoup de choses épicées et de choses qui me foutaient le ventre. Je voulais inverser la tendance et revenir là où j’étais. Je suis si fier de moi. Je suis fier de mes résultats. Mon sommeil s’est amélioré, mon hydratation, ma paix intérieure, ma stabilité mentale, mon putain de corps, ma putain de peau, le blanc de mes yeux, je me sens et ressemble à une mauvaise chienne et c’est tout. «

Elle a poursuivi: « Je suis une grande fille qui a fait une cure de désintoxication de smoothie et je voulais la partager avec vous les gars. J’ai eu exactement ce que je voulais en tirer et chaque grande fille devrait faire ce qu’elle veut avec son corps. . »

