Lizzo révèle ses plans pour un futur « rendez-vous » avec Chris Evans

RENDEZ VOUS DéCO Chaise Fallon en velours vert (lot de 2) - Vert

Chaise en velours vert et pieds en métal noir - Fallon - Vous êtes séduit par les matières nobles et le mobilier qui semble tout droit sorti des plus belles pages du design ? Alors, notre chaise Fallon en velours vert (lot de 2) est votre futur must. Entre sa légèreté visuelle et sa silhouette élégante, notre chaise Fallon en velours vert (lot de 2) imposera son caractère à votre pièce à vivre. Vous apprécierez sa structure très graphique et son velours sensuel au coloris tendance. Notre duo vous plaira par son ergonomie et le confort de son rembourrage capitonné 24 kg/m 3 . Simple à intégrer dans votre intérieur grâce à ses proportions L 43 x P 51 x H 78 cm, notre chaise Fallon en velours vert (lot de 2) vous séduira par l'allure d'une classe folle qu'elle apportera à votre intérieur une fois installée autour de votre table. De plus, avec sa résistance jusqu'à 120 kg, notre chaise Fallon en velours vert (lot de 2) est une assise qui vous accompagnera au fil du temps. Son association