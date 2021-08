Lizzo pleure en dénonçant les critiques «gros-phobiques» et «racistes»: «J’en ai fini»

Lizzo en a fini avec les commentateurs en ligne qui sont plus concentrés sur son apparence que sur la qualité de sa musique.

La chanteuse, 33 ans, est devenue émue lors d’une vidéo Instagram Live ce week-end, appelant les personnes qui ont critiqué son apparence après la sortie du clip de « Rumors », sa récente collaboration avec le rappeur Cardi B.

« C’est un gros phobique, c’est raciste et c’est blessant », a déclaré Lizzo à travers les larmes. Je ne m’aime pas à cause de mon apparence et je suis comme… »

Elle s’arrêta et secoua la tête.

La gagnante d’un Grammy a également partagé sa frustration à l’idée que les gens dirigent la négativité envers elle de «la manière la plus étrange» malgré les intentions positives derrière sa musique.

« C’est comme si peu importait la quantité d’énergie positive que vous mettez dans le monde – vous allez toujours avoir des gens qui ont quelque chose de méchant à dire sur vous », a-t-elle déclaré. « Et pour la plupart, cela ne me blesse pas. Je m’en fiche. Je pense juste que lorsque je travaille aussi dur, ma tolérance diminue. Ma patience est plus faible, je suis plus sensible, et cela arrive à moi.

« Il y a tellement de gens qui aiment les ‘Rumeurs’ et je suis tellement heureuse, vraiment, parce que nous avons travaillé dur et je sais que ce travail acharné a porté ses fruits », a-t-elle ajouté.

Cardi B a pris la défense de son collaborateur sur Twitter.

« Quand vous vous défendez, ils revendiquent votre problème et votre sensibilité », le hitmaker « WAP » tweeté. « Quand tu ne le fais pas, ils te déchirent jusqu’à ce que tu pleures comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous.

Lizzo s’est longtemps prononcée contre le body-shaming. L’été dernier, elle a répondu aux commentateurs en ligne qui ont dit qu’elle ne pouvait pas être en bonne santé à cause de son poids.

Elle a partagé une vidéo TikTok montrant sa routine d’entraînement et a précisé qu’elle ne travaillait pas « pour avoir votre type de corps idéal ».

« Je travaille pour avoir mon type de corps idéal », a-t-elle déclaré. « Et tu sais de quel genre il s’agit ? Ça ne vous concerne pas. Parce que je suis belle, je suis forte, je fais mon travail et je reste sur mon travail.

Dans sa dernière vidéo Instagram Live, Lizzo a déclaré qu’elle était « finie » tous les commentaires négatifs.

« Je vais me concentrer uniquement sur les commentaires positifs à partir de maintenant », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas le temps pour votre négativité, votre haine de soi intériorisée que vous projetez sur moi avec votre racisme et votre grosse phobie. Je n’ai pas le temps pour ça.