Lizzo est interpellée pour avoir qualifié Chris Brown de « personne préférée »

Lizzo reçoit un contrecoup pour avoir qualifié Chris Brown de « personne préférée » dans les coulisses du Millennium Tour.

Le samedi soir (2 octobre), Lizzo a assisté au Millennium Tour à Los Angeles avec ses amis. La tournée présente des performances de tous les meilleurs groupes de hip-hop et de R&B des années 2000, notamment Omarion, Ashanti, Pretty Ricky et Soulja Boy. Dans un TikTok, Lizzo s’est montrée en larmes en regardant le spectacle et en rencontrant des visages célèbres dans les coulisses.

Dans les coulisses, Lizzo a rencontré le chanteur Chris Brown et leur interaction a été capturée par un fan. Dans le agrafe, Lizzo s’approche de Chris et dit: « Puis-je avoir une photo avec toi parce que tu es ma personne préférée dans tout ce putain de monde. » Elle pose alors pour des photos avec lui seule puis avec des amis.

La vidéo et les images ont rapidement commencé à circuler sur Internet et beaucoup n’ont pas été impressionnés car Chris est notoirement problématique. En 2009, Chris a plaidé coupable d’avoir agressé son ex-petite amie Rihanna. Rihanna s’est retrouvée avec des blessures visibles au visage et a dû aller à l’hôpital.

Depuis lors, Chris a été victime de diverses allégations d’agression. En 2019, Chris a été accusé de viol et détenu à Paris après qu’une femme a déposé une plainte auprès de la police. Il a nié l’allégation et aucune accusation n’a été déposée.

Voici la réaction à l’interaction de Lizzo et Chris Brown.

Chris Brown ne la laisserait même pas entrer dans le club si elle n’était pas « Lizzo » comme c’est embarrassant — 🇭🇹 Treesha 🕉 (@__lifeofjade) 3 octobre 2021

Lizzo appelant Chris Brown sa personne préférée dans tout ce putain de monde IM PISSED OFF MAN – Monsieur Girlwain (@planetvoidz2) 2 octobre 2021

Lizzo a dit en 1080p que Chris Brown est sa personne préférée au monde donc je peux dire avec ma poitrine que les rumeurs sont des ordures – briana (@briplz) 3 octobre 2021

Mais au milieu du contrecoup, certains fans ont défendu Lizzo.

Chris a collaboré avec divers artistes malgré son passé dont Rihanna.

Chris Brown étant votre personne préférée est vraiment pathétique MAIS 90% de vos favoris, y compris les mines, ont travaillé avec cet homme, alors n’agissez pas comme neuf avec Lizzo – N. (@nayadontgiveaf) 2 octobre 2021

Pourquoi êtes-vous tous en colère contre Lizzo alors que Rihanna a abandonné toute une collaboration avec Chris Brown depuis l’incident ? attention à vous merci https://t.co/iKtwmSr5US — ‘𝓛𝓸𝓷 🤎 (@dilonxt) 2 octobre 2021

Lizzo n’a pas encore répondu au contrecoup, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

