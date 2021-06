Lizzo essaie une moutarde bizarre sur la tendance de la pastèque et publie une réaction

Elle a vu la vidéo initiale de @yayayayummy qui dit que le combo est «tellement bon» et l’a cousu avec sa propre tentative. Au début, elle soupire de son lit avant de se diriger vers le réfrigérateur.

Elle injecte ensuite de la moutarde (Heinz, oi oi) sur un morceau de fruit et ajoute: « D’accord, j’ai vu cette merde sur Internet. Moutarde, pastèque. »

Ensuite, la vidéo est terminée et nous ne savons toujours pas si elle l’aime ou non.

Un autre a ajouté: « Votre visage dit non, mais vos mots disent oui. »

Jusqu’à présent, le clip a été regardé par plus de 21 millions de personnes dont plus de 4,3 millions l’aiment et 87 000 l’ont partagé.