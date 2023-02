Lizzo dit qu’elle a séché les cours pour voir Beyoncé dans un discours d’acceptation émouvant des Grammys

Lizzo est une pop star à part entière. Mais l’une de ses plus grandes inspirations, Beyoncé, était également dans la pièce avec elle lorsqu’elle a atteint un autre sommet de carrière aux Grammy Awards 2023.

Lizzo a remporté le prix du disque de l’année lors de la cérémonie de la Crypto.com Arena le 5 février pour sa chanson « About Damn Time »

Après avoir bu une gorgée de son flacon (oui, vraiment), Lizzo est montée sur scène et a commencé son discours en dédiant le prix au regretté Prince, décédé en 2016.

Lizzo accepte son Grammy pour le disque de l’année. Christopher Polk / Variété via Getty Images

Elle a dit que lorsque le regretté artiste du disque est décédé, elle a décidé de consacrer sa vie à « faire de la musique positive ».

« Et c’était à une époque où la musique positive et la bonne musique n’étaient pas courantes à ce moment-là », a-t-elle déclaré. « Je me sentais à l’extérieur en regardant à l’intérieur. Mais je suis resté fidèle à moi-même, parce que je voulais rendre le monde meilleur, donc je dois être ce changement pour rendre le monde meilleur. »

Lizzo a ensuite célébré à quel point les temps ont changé depuis lors.

« Dans un monde de ténèbres, j’aimerais croire que non seulement les gens peuvent faire le bien ou le bien, mais que nous sommes intrinsèquement bons », a-t-elle déclaré. « Et toute personne à la maison qui se sent incomprise, ou l’extérieur qui regarde comme moi – Restez fidèle à vous-même, car je vous promets que vous trouverez des gens qui attireront des gens dans votre vie qui croient en vous et vous soutiennent. »

Elle a rendu hommage à sa famille, son petit ami Myke Wright et son équipe.

Elle a ensuite tourné son attention vers Beyoncé, qui se tenait dans le public. La pop star, plus tôt dans la soirée, avait battu le record du plus grand nombre de Grammys de tous les temps en remportant le prix du meilleur album de musique dance/électronique pour « Renaissance ».

« About Damn Time » de Lizzo a battu « Break My Soul » de Beyoncé pour le disque de l’année.

Adele, Beyoncé et Lizzo assistent aux 65e Grammy Awards à la Crypto.com Arena le 5 février 2023 à Los Angeles. Kevin Mazur / Getty Images

Lizzo a déclaré que sa sœur l’avait aidée à sortir du cours de littérature en cinquième année pour aller voir Beyoncé jouer.

« Et elle a chanté ce mélange de gospel et ce qu’elle m’a fait ressentir! » dit Lizzo. « J’étais comme, ‘Je veux que les gens se sentent comme ça avec ma musique.’ Alors merci beaucoup. »

« Tu es clairement l’artiste de nos vies ! » elle a terminé, alors que Beyoncé acclamait Lizzo à partir du public.

Lizzo saute de joie après avoir remporté le record de l’année aux Grammy Awards du 5 février 2023. Kevin Winter / Getty Images

Le disque de l’année est décerné à toute l’équipe impliquée dans la création d’une chanson – y compris les artistes, les producteurs et les ingénieurs du son – tandis que la chanson de l’année est spécifiquement attribuée aux auteurs-compositeurs d’un enregistrement.

Animé par l’humoriste et l’ancien animateur de « Daily Show » Trevor Noahle Grammy Awards 2023 sont diffusés en direct depuis le Crypto.com Arena à Los Angeles à 20 h HE / 17 h PT. Ils sont disponible pour regarder sur CBS et diverses plateformes de streaming. Beyoncé est en tête de la liste des nominés avec neuf nominations, avec des stars comme Harry Styles, Adele, Bad Bunny et bien d’autres encore en lice. Les interprètes incluent des styles, Lizzo, Bad Bunny et plus encore. Suivre AUJOURD’HUI.com pour une couverture complète des Grammys, y compris les gagnants de cette annéedes moments inattendus et des performances à ne pas manquer des plus grands noms de la musique