Lizzo dit que le mouvement de positivité corporelle a laissé derrière lui «  les gens qui l’ont créé  »

La chanteuse et flûtiste Lizzo a partagé une vidéo vendredi critiquant le mouvement positif corporel pour avoir oublié «les gens qui l’ont créé» et continuer à faire pression sur les femmes en surpoids.

La chanteuse, 32 ans, a partagé le message en réponse à un autre utilisateur de TikTok qui avait partagé une vidéo émotionnelle demandant pourquoi elle ne pouvait pas simplement «exister dans son corps» après avoir reçu un message critique sur son poids.

« Parce que maintenant que la positivité corporelle a été cooptée par tous les corps et que les gens célèbrent enfin les filles moyennes et petites et les personnes qui ont parfois des rouleaux, les personnes grasses ont toujours le court terme de ce mouvement », a déclaré Lizzo.

Le chanteur de « Truth Hurts » a continué à dire que les gros gens « continuent à se faire chier, on nous parle encore, on se moque, on se fait honte et personne ne s’en soucie plus ».

@lizzo Veuillez utiliser le mouvement positif du corps pour vous autonomiser. Mais nous devons protéger et élever les corps pour lesquels il a été créé et par lui. ♬ son original – Lizzo

« C’est comme, » La positivité corporelle est pour tout le monde « », a déclaré Lizzo. « Oui, s’il vous plaît, soyez positif à propos de votre corps. Veuillez utiliser notre mouvement pour vous autonomiser. C’est le but! (Mais) les personnes qui ont créé ce mouvement – les grandes femmes, les grandes femmes brunes et noires, les femmes queer – ne bénéficient pas du courant dominant. succès de celui-ci. «

Lizzo a terminé la courte vidéo en demandant aux gens de continuer à se soutenir les uns les autres et d’éviter de faire des généralisations ou des commentaires sur la santé ou le poids de quelqu’un.

« Nos corps ne sont pas vos affaires, » a dit le chanteur. « Notre santé ne vous regarde pas. Tout ce que nous vous demandons, c’est que vous gardiez la même énergie avec ces filles moyennes que vous louez. Gardez la même énergie putain. »

Lizzo a été ouverte sur sa relation avec son corps. En décembre 2020, elle a partagé une vidéo sur les «pensées vraiment négatives» qu’elle a sur son apparence.

« Comme, tu sais, » Qu’est-ce qui ne va pas avec moi? Peut-être que toutes les choses méchantes que les gens disent de moi sont vraies « , dit-elle. «Et, vous savez, ‘Pourquoi suis-je si dégoûtant?’ et détester mon corps. Et normalement … j’aurais quelque chose de positif à dire pour me sortir de ça, mais je ne le fais pas et c’est bien aussi. «

Lizzo a dit que même si elle sait que ces pensées sont «normales» et «arrivent à tout le monde», elles peuvent être difficiles à gérer. La chanteuse a également été fréquemment critiquée à propos de son poids: l’entraîneur de célébrités Jillian Michaels et le commentateur politique et social Dr Boyce Watkins ont tous deux critiqué le poids de la chanteuse et se sont concentrés sur la positivité corporelle.

Lizzo a déclaré dans une interview en 2019 qu’elle souhaitait contrer le «double standard» qui existe en ce qui concerne les femmes en surpoids.

«Quand les gens regardent mon corps et se disent: ‘Oh mon Dieu, elle est si courageuse’, c’est comme ‘Non, je ne le suis pas’», a-t-elle déclaré à Glamour en 2019. «Je vais bien. Je suis juste moi. Je suis juste sexy. Si vous voyiez Anne Hathaway en bikini sur un panneau d’affichage, vous ne la qualifieriez pas de courageuse. Je pense simplement qu’il y a un double standard en ce qui concerne les femmes. … Je n’aime pas quand les gens pensent que c’est difficile pour moi de me voir comme belle. Je n’aime pas que les gens soient choqués que je le fasse. «