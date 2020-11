Lizzo devient émotive à propos de la renommée: « L’argent n’achète pas le bonheur »

Cela a été une année et demie tourbillonnante pour Lizzo alors que le chanteur s’est catapulté dans la célébrité. Elle a entamé une tournée nationale, s’est produite sur des scènes très convoitées, a dominé les charts et a remporté des trophées aux Grammys, aux Billboard Music Awards, aux iHeart Music Awards, aux NAACP Image Awards et aux Soul Train Music Awards. Elle est l’une des artistes les plus recherchées de l’industrie en ce moment, et bien qu’elle ait le monde à portée de main, Lizzo est là pour partager quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles l’argent et la célébrité ne sont pas satisfaisants.



Rich Fury / Personnel / Getty Images

«La célébrité ne met qu’une loupe sur la merde que vous avez déjà», a-t-elle déclaré dans une vidéo émouvante de TikTok. « Si cette merde est f * cked up, vous allez juste avoir encore plus de f * cked up sh * t situations agrandies où ça ne semble même pas valable ou comme si vous êtes censé vous sentir comme ça alors ça vous f * cks encore plus parce que vous vous sentez super ingrat. «

« Donc, je dis simplement à tout le monde maintenant, à toute personne qui a des problèmes internes ou qui a comme n’importe quel type de problèmes personnels qu’elle doit résoudre, s’entraîner maintenant », a-t-elle poursuivi. « Parce que l’argent, la célébrité ou le succès ou même vieillir ne résout pas vraiment cette merde. » Lizzo a continué en encourageant ses auditeurs à « faire le travail intérieur » parce que « peu importe où vous êtes, ça va toujours vous hanter comme un fantôme f * cking. »

La chanteuse a conclu en disant que c’était difficile pour elle mais que ça valait le coup. Regardez le message émotionnel de Lizzo ci-dessous.