Lizzo applaudit les paparazzis qui ont malmené Demi Lovato

Lizzo a corrigé un membre des paparazzi lorsqu’on lui a posé des questions sur Demi Lovato.

La chanteuse de « Truth Hurts » a sauté d’une voiture pour une soirée avec une veste rose duveteuse et des cheveux blond platine.

Un court clip a été posté sur Twitter où vous pouvez entendre un caméraman demander « Est-ce un message pour Demi ? Doit-elle tendre la main ? »

Lizzo a levé un doigt dans sa direction et a immédiatement applaudi et a rappelé au mec que Demi n’est pas binaire en répondant par « ils ».

Ce n’était clairement pas suffisant pour les paparazzi, qui ont suivi sa question par « son équipe est-elle entrée en contact ».

Le joueur de 33 ans a dit « leur équipe » pour répéter que Demi passe par eux / eux pronoms.

La rencontre a été remarquée par Demi, qui a partagé le moment sur leur histoire Instagram et a déclaré: « @lizzobeeating you f ** king queen je t’aime. »

Lovato est sorti en tant que non binaire en mai de cette année et a expliqué comment les pronoms them/them les ont aidés à vivre de manière plus authentique.

L’artiste de ‘Dancing With The Devil’ a déclaré à ses abonnés sur Instagram: « Chaque jour, nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et une chance d’être qui nous voulons et souhaitons être.

« J’ai passé la majeure partie de ma vie à grandir devant vous tous… vous avez vu le bon, le mauvais et tout le reste.

« Non seulement ma vie a été un voyage pour moi, je vivais aussi pour ceux de l’autre côté des caméras. »

Demi a déclaré que cette prise de conscience d’être non binaire était un processus d’un an et demi qui a été pleinement compris pendant « un travail de guérison et d’autoréflexion ». Le chanteur a déclaré « à travers ce travail, j’ai eu la révélation que je m’identifie comme non binaire »

Ces dernières années, ils ont lentement parlé de leur genre et de leur identité sexuelle. Ils ont mentionné à quel point il était intense d’être membre de la famille Disney et de s’en tenir aux arcs de caractère très traditionnels de l’entreprise de chasteté, d’hétérosexualité et de maintien d’une image propre.

Le joueur de 28 ans a ajouté dans sa déclaration : « Je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire et que je changerai officiellement mes pronoms en eux/eux à l’avenir.

« Cela est venu après beaucoup de travail de guérison et d’auto-réflexion. J’apprends et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole.

« Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je le fais pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches.