Lizzo a changé Chris Evans : elle a un autre amour en vue

ECCO change 30 AS

Lentilles mensuelles asphériques La lentille de contact asphérique ECCO Change 30 AS confectionnée par le laboratoire MPG&E; est une lentille à renouvellement mensuel. La nouvelle série ECCO Change 30 AS a été conçue particulièrement pour faciliter la manipulation et assurer un bon confort de port. La lentille dispose de nombreux avantages, entre autres la large palette de dioptrie corrigeant aussi un astigmatisme faible (déformation de la cornée). Une vision encore meilleure Les lentilles de contact asphériques permettent d'offrir une vision nettement meilleure. La lumière perçue est reçue sur la surface de la lentille légèrement ovale et redonnée parfaitement sur la cornée. La qualité de représentation des lignes, signes et autres structures fines est nettement plus précise. Une autre innovation est à trouver dans le micro emballage pratique: la lentille est emballée dans du cellophane transparent et brillant qui permet un retrait de la lentille simple et en toute sûreté. La pose et le retrait de la lentille sont encore plus facilités par la teinte bleutée de la lentille. Des qualités de matériaux excellentes et une fabrication de la plus haute qualité font des lentilles Ecco Change 30 AS le compagnon idéal pour votre quotidien, y compris pendant la pratique du sport et pendant votre travail. Faites des économies en commandant les packs promotionnels de vos lentilles ECCO Change 30 AS sur la boutique en ligne de Mister Spex. Recommandations Recommandations de Mister Spex à tous les porteurs de lentilles de contact ECCO Change 30 AS: les lentilles de contact ECCO Change 30 AS doivent être prescrites par un opticien ou un ophtalmologue. La dernière adaptation à vos yeux ne doit pas excéder 6 mois, sauf recommandation contraire. Vous devez consulter régulièrement votre expert en optique. Les recommandations de durée de port par MPG&E/opticien/ophtalmologue; doivent être observées. Les conseils de nettoyage pour les lentilles ECCO Change 30 AS doivent être respectés. En cas d'irritations ou de troubles de la vision, veuillez retirer immédiatement les lentilles ECCO Change 30 AS et consulter votre opticien ou ophtalmologue. Les lentilles abîmées doivent être remplacées. En cas de non respect de ces recommandations, vous exposez vos yeux et votre vision à des dommages durables.