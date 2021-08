Lizzo a arrêté de porter du déodorant et affirme qu’elle « sent mieux »

SUINGA Pack 20 x Arroseur KRain Superpro 3/4 ', Portée 7,9 à 14,9 m

Arroseur d'irrigation Superpro K-Rain Le modèle SUPERPRO ™ de K-Rain est une variante du modèle 11003 de la série Pro PLUS , a les mêmes caractéristiques et performances que le travail physique. L'avantage de ce modèle est qu'il dispose d'un dispositif de fermeture de débit innovant qui arrête l'écoulement de l'eau sans avoir besoin d'arrêter l' irrigation , facilite le changement de buses ou l'angle d'irrigation sans se mouiller, le piston reste en urgence. La fonction Flow Shutoff vous permet de fermer la sortie d'eau directement au niveau de la tête pivotante. Parfait pour les nouvelles installations de pelouse où il peut continuer à arroser et fermer certains arroseurs tandis que d' autres zones sont préparées en couverture d'herbe. Il est doté de fonctionnalités innovantes: couverture à 360 ° ou partielle, buses interchangeables pour une couverture de portée supérieure, réglage facile du secteur et système de mémoire d'arc, qui ramène automatiquement l'arroseur à sa position