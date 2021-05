Lizzie McGuire reviendra-t-elle à la télévision? Hilary Duff répond

Cela fait un an depuis le lancement de Disney + aux États-Unis, et le service de streaming a déjà été en charge de rénover les anciennes franchises et propriétés de la «maison de la souris». L’une des franchises tant attendues était la série Disney Channel « Lizzie McGuire » qui a catapulté la carrière d’Hilary Duff en tant que star adolescente.

La production de ce renouveau a commencé en 2019 avec Duff en tant que protagoniste et producteur exécutif, et bien que certains de ses épisodes aient déjà été filmés, la série a finalement été abandonnée en raison de fortes différences créatives entre l’actrice, le showrunner Terri Minski et les dirigeants. de Disney.

Selon Entertainment Weekly, Duff a fait une conférence sur SiriusXM pour ‘The Jess Cagle Show’ dans laquelle il a révélé que même s’il « ne dit jamais jamais », il ne pense pas que Lizzie sera en mesure de revenir dans la série précédemment prévue pour Disney +. .

« Je ne pense pas que cela va arriver », a déclaré Duff. L’actrice a également parlé de sa relation personnelle avec le personnage, révélant qu’elle avait atteint un point où elle « ne pouvait pas supporter » le personnage, développant un nouveau niveau d’appréciation pour elle.

«Maintenant, à mon âge, je sens que je l’aime. C’est là que tout a commencé pour moi. Et elle est moi, je suis elle. Et j’ai apporté ce que je pouvais à cela, vous savez, ce qui représente en grande partie ce que je suis à l’intérieur. Et pouvoir le rejouer, même pour un moment, a été une expérience formidable », a commenté Duff à propos de la reprise.

Les discussions entre l’équipe créative de la série et Disney se sont déroulées à travers le ton que la série était censée avoir. Alors que Duff et Minski voulaient présenter une Lizzie face à la vraie vie et à sa propre vie adulte, Disney voulait que le spectacle soit quelque chose de similaire au précédent, quelque chose de plus convivial pour toute la famille.

Après l’annulation du projet, Hilary Duff s’est rendue sur son compte Instagram pour remercier le soutien de ses fans et de l’équipe de tournage de la série, annonçant définitivement que les épisodes filmés ne verraient pas le jour.