Lizzie McGuire: pourquoi Disney a annulé le redémarrage avec Hilary Duff

Lors de la précédente Expo D23, un redémarrage de « Lizzie McGuire » avait été annoncé le Disney +Cependant, plus d’un an plus tard, Hilary Duff était chargée de confirmer que tous les plans avaient été annulés, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de nouveaux épisodes de la série dont on se souvient.

A travers son compte Instagram, l’actrice de 33 ans a dit au revoir à son personnage et a remercié les fans pour leur soutien. «J’ai été honoré d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Elle a eu un impact durable sur de nombreuses personnes, dont moi. Voir la loyauté des fans et leur amour pour elle, jusqu’à aujourd’hui, signifie beaucoup pour moi », a-t-il écrit.

« Je connais les efforts et les conversations qui ont tout fait pour que le ‘reboot’ devienne réalité, mais malheureusement et malgré les efforts de tous, cela n’arrivera pas », a ajouté le chanteur. Hilary Duff.

Hilary Duff regrette que le redémarrage de « Lizzie McGuire » ait été annulé (Photo: Instagram / @hilaryduff).

POURQUOI LE REDÉMARRAGE DE «LIZZIE MCGUIRE» A-T-IL ÉTÉ ANNULÉ?

Bien qu’aucun détail ne soit connu sur les raisons de l’annulation de « Lizzie McGuire», Tout indique Disney et la production revivifiée n’était pas d’accord sur l’objectif du nouveau spectacle, car Duff et l’équipe voulaient suivre la vie d’un trentenaire, tandis que la société tentait de maintenir un ton enfantin.

«Je veux que tout » redémarrage « de Lizzie soit authentique et honnête avec ce que serait Lizzie aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite. Nous pouvons prendre un moment pour pleurer l’incroyable femme qu’elle aurait été et les aventures qu’elles auraient pu vivre. Je suis très triste, mais je vous promets que nous avons essayé et que les étoiles ne se sont pas alignées. C’est 2020 », a conclu l’actrice.

Les problèmes ont commencé en janvier 2020, lorsque le créateur Terri Minsky a quitté le projet. «Après avoir tourné deux épisodes, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il faut aller dans une autre direction créative et donner une nouvelle perspective à la série», avait-il déclaré à l’époque.

Il a également déclaré: «Je suis très fier des deux épisodes que nous avons réalisés. Hilary a une compréhension de Lizzie McGuire A 30 ans, elle a besoin d’être vue. C’est une chose merveilleuse à voir. J’adorerais que le spectacle existe, mais idéalement, j’aimerais avoir le traitement d’aller à Hulu et de faire le spectacle que nous faisions. «

Cela a provoqué l’arrêt des enregistrements. «Nous avons interrompu la production à Lizzie McGuire il y a quelques semaines pour laisser du temps au nouveau développement créatif. Notre objectif est de reprendre la production et de raconter une histoire authentique qui se connecte aux millions de personnes impliquées émotionnellement dans le personnage et aussi à une nouvelle génération de téléspectateurs », a déclaré un porte-parole de Disney.