Liza Koshy est-elle gay ? Détails sur la rumeur de la petite amie / BFF Jenna Willis

Liza Koshy a des fans qui se demandent si elle a une petite amie après avoir publié un hommage d’anniversaire touchant et fait allusion à des plans de mariage aux côtés d’une série de clichés adorables avec l’entraîneur personnel, Jenna Willis.

La star de YouTube a laissé les fans deviner si l’Instagram était un post de coming-out ou juste un hommage très confortable à un meilleur ami !

Liza Koshy est-elle gay ?

Koshy n’a jamais officiellement adressé sa sexualité à ses 17 millions d’abonnés YouTube – ni sur aucune autre plate-forme d’ailleurs.

Sa seule relation publique à ce jour a été avec son ex-petit ami et collègue YouTuber David Dobrik, qui vient de faire son retour sur la plate-forme après une interruption post-polémique.

Le cliché Instagram de Koshy a laissé les fans deviner à la fois sa relation et son orientation sexuelle alors qu’elle qualifiait la rumeur de sa petite amie Willis de « bébé ».

« J’ai hâte de te voir au bout de l’allée un jour… Je n’ai juste aucune idée du rôle que tu joueras », a ajouté Koshy d’un ton énigmatique.

La publication arrive en plein mois de la fierté, ajoutant du carburant aux rumeurs de sortie.

Cependant, après que des rumeurs aient commencé à circuler, Koshy a édité son message pour ajouter: « Et mon officiant? fille de fleur? huissier? la demoiselle d’honneur ridicule qui montre sans effort la mariée? peu importe, vous savez que vous serez là. vérifiez votre boîte de réception pour l’e-invitation sans papier à mon mariage inexistant. »

Beaucoup ont pris le « correctif » comme la manière de Koshy de préciser que les deux sont simplement des amis platoniques et que leur amour l’un pour l’autre ne devrait pas être interprété comme autre chose.

Pourquoi Liza Koshy et David Dobrik ont-ils rompu ?

Koshy semble être resté célibataire depuis sa rupture avec Dobrik en 2018.

Bien que la cause de leur rupture reste quelque peu incertaine, dans une vidéo supprimée depuis que les deux ont fait ensemble, Koshy a laissé entendre qu’elle était aux prises avec des problèmes liés à sa santé mentale et à son amour-propre.

« L’un de nous traverse des choses », a-t-elle dit en larmes, après quoi Dobrik a ajouté: « Je pense que nous savons lequel d’entre nous traverse certaines choses. »

Koshy a déclaré qu’elle avait du mal à s’aimer et qu’elle avait besoin de sortir de leur relation pour se concentrer sur le découvrir.

Qui est la petite amie de Liza Koshy, Jenna Willis ?

Jenna Willis est instructrice de conditionnement physique et actrice.

Selon le site Web de Willis, elle est une instructrice de fitness née dans le New Jersey qui vit et travaille à Los Angeles en tant qu’actrice depuis huit ans.

Avec plus de 83 000 abonnés Instagram, Willis s’est fait un nom en tant qu’instructrice de fitness de célébrités en Californie.

Willis et Koshy sont amis depuis des années.

Que ces deux-là soient juste amis ou quelque chose de plus, leur lien est super mignon !

Un retour en arrière sur les comptes Instagram de Koshy et Willis vous montrera que ces deux-là traînent depuis plusieurs années, publiant des vidéos de fitness et des clichés de meilleurs amis.

Si l’on en croit les rumeurs, on ne sait pas quand ces deux-là ont commencé à sortir ensemble.

Willis a posté un cliché pour l’anniversaire de Koshy en mars avec la légende : « À tous les levers et couchers de soleil que nous avons devant nous. »

Cependant, elle l’a également étiqueté « meilleurs amis » à côté du cliché, donc cela pourrait être exactement cela et rien de plus.

Willis est ami avec la « Vlog Squad ».

Willis et Koshy semblent avoir des amis communs parmi les meilleurs amis de l’ex-petit ami de Koshy.

Willis a été présenté dans une vidéo réalisée par Jeff Wittek, membre de la « Vlog Squad » de Dobrik, offrant des conseils de mise en forme à d’autres membres de l’équipe.

