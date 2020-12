Liz Truss se détourne des questions «  à la mode  » de sexualité et de genre

Liz Truss, secrétaire d’État au Commerce international et ministre des Femmes et de l’Égalité, arrive à Downing Street le 11 février 2020 (Crédit: Getty / Peter Summers)

La ministre des Femmes et de l’Égalité, Liz Truss, veut s’éloigner des questions «à la mode» de race, de sexualité et de genre.

Selon Le télégraphe, Truss devrait annoncer une refonte de sa politique au groupe de réflexion du Center for Policy Studies jeudi 17 décembre dans un discours intitulé «Le nouveau combat pour l’équité».

Elle insistera sur le fait que «la politique identitaire, les groupes de pression bruyants et l’idée d’expérience vécue» ont dominé la conversation sur la création d’un Royaume-Uni plus égalitaire.

Truss critiquera également la formation sur les préjugés inconscients, les déclarations sur la diversité, les quotas et les objectifs comme des «outils de gauche» qui «ne font rien pour réparer les systèmes», et insiste sur le fait que le pays ne doit pas «perdre de temps avec des idées malavisées, erronées et finalement destructrices qui enlèvent le pouvoir aux gens ».

Son nouvel accent serait mis sur les «valeurs conservatrices», fondées sur «la liberté, le choix, l’opportunité et l’humanité et la dignité individuelles», plutôt que sur «l’accent étroit sur les caractéristiques protégées» dans la loi de 2010 sur l’égalité.

Truss estime qu’une focalisation sur ces caractéristiques protégées, qui incluent l’orientation sexuelle, le «changement de sexe», le sexe, le handicap, la race et la religion ou les convictions, a conduit à la conversation sur les inégalités géographiques et socio-économiques. Le débat, dira-t-elle, doit être «mené par les faits… et non par la mode».

Elle pense que trop d’attention a été accordée à des groupes comme Black Lives Matter et que le débat sur l’égalité a été dépassé par «un petit groupe d’activistes autosélectionnés».

Une source gouvernementale a déclaré Le télégraphe: «Le fait est que les causes à la mode peuvent être de bonnes causes, mais cela conduit à ignorer et à négliger d’autres personnes et des problèmes réels.»

Liz Truss est sur le point d’annoncer un nouveau projet de données d’égalité pour déterminer où se trouvent au Royaume-Uni les communautés les plus défavorisées.

Malgré son rejet des questions d’égalité «à la mode», elle dira qu’elle reste déterminée à poursuivre son travail sur l’égalité raciale et ethnique, les droits LGBT +, la stratégie nationale pour les personnes handicapées et l’autonomisation économique des femmes.