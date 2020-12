Liz Truss oppose les minorités à la classe ouvrière dans la colonne Daily Mail

Ministre des égalités Liz Truss. (David Cliff / NurPhoto / Getty)

La ministre de l’Égalité, Liz Truss, a opposé les minorités à la classe ouvrière dans une colonne bizarre jonchée de sifflets de chiens.

Dans une chronique publiée dans le Courrier quotidien dimanche (27 décembre), Truss a affirmé que les efforts pour faire progresser les droits des groupes minoritaires revenaient à sauter dans le «train en marche».

Truss a déclaré que les vrais problèmes qui affectent le Royaume-Uni aujourd’hui sont la pauvreté et le désavantage, mais ignorent complètement la pauvreté disproportionnée et le désavantage auquel sont confrontés de nombreux membres de la communauté LGBT +.

La ministre de l’Égalité a réfléchi sur son éducation à Leeds dans les années 1980 et 1990, affirmant que les leçons sur le sexisme et le racisme étaient considérées comme plus importantes que l’enseignement des compétences en calcul et en lecture aux enfants.

«Depuis lors, j’ai été témoin de la propagation d’idées malavisées, malavisées et finalement destructrices, qui, malheureusement, sont devenues de plus en plus répandues dans de nombreux aspects de la vie britannique», a écrit Truss.

Elle a critiqué le conseil municipal de Birmingham, qui a récemment voté pour donner aux rues des noms tels que Diversity Grove, Respect Way et Humanity Close, et s’est demandé si les conseillers pensent que ces noms apporteront un «vrai changement».

Truss a écrit: «Trop de gens ont sauté dans ce train en marche et ont perdu de vue ce que la plupart des gens veulent: une vie dans laquelle ils peuvent vivre heureux dans un foyer sûr, travailler dans un bon travail et envoyer leurs enfants dans une école décente.»

«Plutôt que de s’engager avec ces priorités, la gauche a été emportée par une idéologie déformée et toutes ses obsessions bizarres.

Truss a poursuivi en affirmant que «l’accent est mis à tort sur le maintien de l’ordre dans notre vocabulaire afin de ne pas offenser, plutôt que sur le maintien de l’ordre dans nos rues».

Elle a poursuivi en affirmant que la «brigade réveillée» – un sifflet de chien qui fait apparemment référence à des groupes minoritaires – est plus préoccupée par les «péchés des personnages historiques» que par l’amélioration de la vie des gens d’aujourd’hui.

Truss a fustigé «les quotas, les programmes de diversité et la soi-disant formation sur les« préjugés inconscients »» – toutes des initiatives conçues pour éliminer la discrimination et les préjugés – en disant qu’ils «traitent grossièrement les gens comme faisant partie de groupes plutôt que comme des individus».

Le ministre a poursuivi en affirmant que les groupes minoritaires ont radié «la classe ouvrière blanche» parce qu’ils ne rentrent pas dans leur «case culturelle».

Truss a accusé les groupes minoritaires de pousser «des idées déshumanisantes, déresponsabilisantes et dysfonctionnelles», affirmant que les initiatives d’égalité «ne font rien dans la pratique pour rendre la vie plus juste».

«Ceux qui sont derrière cette culture éveillée pernicieuse voient tout en termes de structures de pouvoir sociétales», écrit-elle.

«Pour ces zombies, la vérité et la moralité ne sont que relatives.»

Liz Truss a enfoncé ses talons dans des espaces non mixtes dans la colonne bizarre

La ministre de l’Égalité – dont le travail consiste littéralement à éliminer la discrimination – a également utilisé son éditorial pour faire allusion au débat sans fin toxique sur le droit des personnes transgenres à accéder aux espaces non mixtes, tels que les toilettes publiques.

Elle a accusé «la gauche» de permettre «des pratiques insidieuses de menacer l’égalité», ajoutant: «Par exemple, elle n’a pas réussi à défendre les espaces non mixtes qui ont été gagnés par le travail acharné des femmes au fil des générations.»

Liz Truss a qualifié les efforts de promotion de l’égalité pour les groupes minoritaires de «politique de geste vide», ajoutant: «Par rapport à de très nombreux autres pays, nous pouvons être fiers du développement de la société. La Grande-Bretagne est plus daltonienne et moins sexiste que jamais. »

La ministre de l’Égalité a clôturé son article en dénonçant «la politique d’identité, la signalisation de la vertu ou tout autre type de posture de droite».

«L’égalité doit être pour tout le monde, pas seulement pour quiconque pourrait être parmi les obsessions actuelles de la gauche.

«Notre mission est d’améliorer la vie des gens partout au pays, peu importe qui ils sont. C’est la seule façon équitable de bâtir une société meilleure. »

Truss a été largement condamné par les personnes LGBT + et d’autres groupes minoritaires sur les réseaux sociaux.

Juste Liz Truss, la ministre des Femmes et des Égalités, appelant les minorités «réveillées», essayant de dresser la classe ouvrière blanche contre les minorités, critiquant Leeds & Birmingham inclusif, et frappant son éducation (bien qu’elle soit sous un gouvernement conservateur)! 😳 ➡️ https://t.co/a3ZXOa9jzC pic.twitter.com/8v0rYBUFlk – Hélène🏳️‍⚧️🤝💕 (@mimmymum) 27 décembre 2020

L’égalité * fonctionne * pour tout le monde. C’est le but. La classe ouvrière blanche n’a pas d’égalité avec les riches classes supérieures, dont appartient Liz Truss. https://t.co/sLHbVqd7fE – Joyeux Christinamas (@ Chr1stinaG) 27 décembre 2020

Souvenez-vous des enfants, si vous êtes LGBT +, BAME, avez un handicap, etc. Liz Truss – ministre de l’égalité – pense que seuls les gens «réveillés» se soucient de vous. – 🏳️‍🌈 Steve 🚹 ——— 🚹 (@wohyeahwohyeah) 27 décembre 2020

Je suis blanc et classe ouvrière. Liz Truss ne parle pas pour moi. Les conservateurs ne parlent pas pour moi. https://t.co/HhMzBFEHiM – Dylan (@dylanhm) 27 décembre 2020

D’autres ont souligné que Truss avait en fait été éduqué en vertu de l’article 28, la loi homophobe introduite par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher qui interdisait aux écoles et aux autorités locales de «promouvoir» l’homosexualité, créant un effet dissuasif pour tout type de représentation LGBT + pendant des années.

Liz Truss était à l’école polyvalente en 1986-1991. Quand elle dit que son école est trop centrée sur l’égalité et que cela entrave l’éducation, elle décrit le bonjour de la section 28. pic.twitter.com/DuDw01ZERx – Lena Swampwitch sur le côté (@Sidewaysing) 27 décembre 2020

La présentatrice de LBC, Natasha Devon, a tweeté: «Nommez-moi UNE personne moins apte à être ministre de l’égalité que Liz Truss. J’attendrai. »

Nommez-moi UNE personne moins apte à être ministre des Égalités que Liz Truss. J’attendrai. https://t.co/AXONX2wu8W – Natasha Devon 🌈 (@_NatashaDevon) 27 décembre 2020

La chronique de Truss intervient quelques jours seulement après avoir été vivement critiquée pour avoir déclaré qu’elle voulait se détourner des «questions à la mode de la race, de la sexualité et du sexe» dans un discours bizarre.

Le ministre de l’Égalité a annoncé le 17 décembre une refonte de la politique au centre de réflexion du Center for Policy Studies dans un discours intitulé «Le nouveau combat pour l’équité».

Dans le discours, Truss a déclaré que le gouvernement se concentrera sur les «valeurs conservatrices» basées sur «la liberté, le choix, les opportunités, et l’humanité et la dignité individuelles» plutôt que sur «l’accent étroit sur les caractéristiques protégées» dans la loi de 2010 sur l’égalité.

Les critiques ont été déconcertées car elle a affirmé que le résultat de cette réflexion a vu les enfants de sa classe à l’école dans l’incapacité de lire ou d’écrire parce que trop de temps avait été consacré à l’apprentissage de la discrimination.

«Bien qu’on nous ait enseigné le racisme et le sexisme, on a passé trop peu de temps à s’assurer que tout le monde pouvait lire et écrire», dit-elle.