Liz Hurley revient sur les critiques de photos topless après avoir révélé que ce n’était pas son fils qui les avait prises

Un autre a ajouté: « Sauvegardez toute l’aggro la prochaine fois, je vais dm mon numéro et me téléphoner. J’ai un téléphone appareil photo décent. »

Plus tôt dans la journée, Piers Morgan a qualifié les photos de « effrayantes » – non pas à cause du contenu, mais à cause de qui il supposait les prendre.