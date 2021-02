Livres rares de première édition de James Bond vendus pour plus de 600 000 €

Une rare collection de première édition James Bond des livres sont actuellement en vente et représentent l’un des Saint Graal pour les fans de l’agent MI6. Mais les romans, écrits par Ian Fleming, ne sont pas bon marché. L’ensemble complet vous coûtera plus de 600 000 €. Il faudrait avoir des niveaux Goldfinger riches pour que ce soit un achat pratique.

La collection contient les premières éditions des 14 livres originaux de James Bond de Ian Fleming, en commençant par les années 1953 Casino Royale. Ils incluent même les vestes anti-poussière d’origine, ce qui est une rareté. Ce qui rend cette collection encore plus impressionnante, c’est que dix des 14 livres contiennent des inscriptions de Fleming à diverses personnes, allant d’anciennes copines aux golfeurs professionnels. Le libraire Dr John Atkinson a aidé à assembler la collection, qui coûte environ 613 890 € US en dollars américains. Atkinson avait ceci à dire.

« [Fleming] connaissait la valeur des livres lorsqu’ils étaient signés et il était assez parcimonieux lorsqu’il a inscrit des livres aux gens. Je pense qu’il est juste de dire qu’il n’a inscrit des livres qu’aux personnes qu’il aimait. «

Les œuvres d’Ian Fleming ont ensuite inspiré l’une des figures les plus durables de l’histoire du cinéma. Sean Connery a dépeint Bond, alias 007, en 1962 Dr Non. La franchise existe depuis, pendant plus de cinq décennies, rapportant des milliards au box-office. Cela fait de ces livres des morceaux assez importants de l’histoire de la culture pop. Quant aux inscriptions, Casino Royale a été signé à l’une des petites amies de Fleming. Atkinson avait ceci à dire à ce sujet.

« Elle s’appelait Lisl Popper et était autrichienne. Il l’a rencontrée dans un bar de Kitzbühel quand il avait 19 ans et elle l’a fait trébucher, ce qu’il a trouvé hilarant. Ils avaient un lien tout au long de leur vie et elle était l’une des personnes qu’il a quittées. ӰǺ dans son testament. «

Une collection comme celle-ci ne se réunit pas facilement. Il a fallu plusieurs années pour assembler les livres, et il a fallu un effort d’envergure mondiale pour terminer la tâche. John Atkinson a expliqué comment ils ont réussi à y parvenir.

« Nous les avons obtenus de toutes les régions du globe et les avons assemblés, des ventes aux enchères et des ventes privées. Nous avons lutté quelques-uns dans des collections privées ici et là. »

Pendant ce temps, James Bond de Daniel Craig devrait revenir Pas le temps de mourir. Le 25ème film de Bond a déjà été retardé plusieurs fois. Plus récemment, le box-office étant toujours relativement lent, MGM a repoussé le film en octobre de cette année. Il était auparavant prévu d’arriver en avril.

On pourrait s’attendre à ce qu’une telle collection se vende aux enchères. Mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, John Atkinson vend les livres de James Bond dans sa boutique. Ils sont actuellement détenus dans un lieu sécurisé et non divulgué. Étant donné que les livres précédents étaient soumis à des tirages plus petits, il y a très peu de premières éditions disponibles. Surtout ceux dans cet état. Cette nouvelle nous parvient via la BBC.

Sujets: James Bond