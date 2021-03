Liverpool bat Sheffield United 2-0 pour mettre fin à la défaite de l’EPL

Liverpool a mis fin à une série de quatre défaites en Premier League en mettant fin à un mois de février misérable avec une victoire 2-0 sur Sheffield United, dernière place.

Une série de beaux arrêts en première mi-temps du gardien de but de Sheffield Aaron Ramsdale dimanche a tenu les champions en titre à distance en première mi-temps. Curtis Jones, diplômé de l’académie, âgé de 20 ans, a fait la percée pour Liverpool à la 48e minute lorsqu’il a tiré sur le centre dévié de Trent Alexander-Arnold. Il y a eu une brève vérification pour savoir si le ballon était sorti du jeu dans l’accumulation, mais il n’y avait aucune preuve concluante que c’était le cas. Oliver McBurnie a envoyé une tête large dans la meilleure chance de Sheffield de niveler le score avant que Liverpool ne fasse 2-0 à la 64e. Roberto Firmino a traversé la défense avant de frapper un tir qui a pris une déviation avant de passer devant Ramsdale. La Premier League a jugé qu’il s’agissait d’un but contre son camp pour Kean Bryan de Sheffield, ce qui signifie que Firmino a disputé un septième match sans but en championnat et en Ligue des champions. « Nous aurions dû marquer trois fois avant de marquer les deux buts, donc cela montre simplement que la façon dont nous avons créé était vraiment bonne », a déclaré le manager de Liverpool Jürgen Klopp à Sky Sports. « La finition était assez bonne pour aujourd’hui, mais nous savons que nous pouvons encore améliorer cela. » Le deuxième but a mis le match hors de portée pour une équipe de Sheffield avec seulement trois victoires en championnat toute la saison alors que Liverpool marquait son premier match de championnat sans concéder un but depuis un match nul 0-0 avec Manchester United le 17 janvier. Cependant, ce n’était pas le genre de victoire catégorique qui aurait pu renforcer encore plus la confiance de Liverpool après une misérable récente course qui comprenait la défaite de la semaine dernière contre Everton et des pertes contre Manchester City et Leicester qui a enterré une offre déjà mal en point pour conserver le titre. Mohamed Salah a raté de près à la 80e et le gardien de but de Liverpool Adrian, remplaçant Alisson Becker après la mort de son père, a stoppé une tentative tardive d’Oliver Burke.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)