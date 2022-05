Live streaming : le nouveau pari que Netflix envisage

NETFLIX

La plateforme de streaming prévoit de ramener la magie de la télévision avec des diffusions en direct. Cela concurrencerait des programmes comme American Idol.

© GettyNetflix et un nouveau pari sur le streaming.

Il est courant d’entendre que les plateformes de streaming sont devenues la nouvelle télévision. Et c’est que, bien que ce moyen de communication reste en vigueur, les services d’abonnement sont apparus comme une alternative plus qu’efficace. contenu original, sur demandeet disponibles sur pratiquement tous les appareils mobiles, ils sont devenus le mode de consommation habituel à travers le monde. Mais Netflix cherche à doubler la mise et, pour cela, considère la émissions en direct.

Les plateformes comme Twitch ou YouTube sont idéales si vous recherchez des vidéos en direct avec une meilleure qualité que les soi-disant « lives » sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook ou Twitter. Le N rouge a montré qu’il voulait tout monopoliser : avec un catalogue varié de séries, de films et de documentaires, il a aussi intégré des contenus interactifs et même des jeux. Mais maintenant, cela pourrait ramener la magie de la télévision avec des émissions en direct.

C’est ce qu’a annoncé Deadline, qui a souligné que le plan de la plateforme de streaming ne viserait pas la fiction classique, mais émissions de téléréalité, certains événements et spéciaux de stand-up. Et c’est qu’il y a de plus en plus de productions de ce type qui semaine après semaine obtiennent une place dans le top 10 pour voler tous les regards. Des exemples clairs sont des comédies comme Bo Burnham : à l’intérieur Soit Nanette d’Hannah Gadsby, qui exploitent l’humour comme ils le feraient sur scène.

Mais ce n’est pas tout! Car le segment des émissions de télé-réalité s’implante aussi de plus en plus sur Netflix. Ainsi, des séries comme Le cercleune compétition dans laquelle les joueurs doivent apparaître comme ils le souhaitent en ligne pour gagner cent mille dollars, ou Vendre le coucher du soleiloù les agents immobiliers vendent des maisons de luxe à Los Angeles, est devenu la fureur de la plateforme, principalement aux États-Unis.

Grâce aux diffusions en direct, Netflix remplirait une fonction fondamentale que les programmes de ce type ont aujourd’hui à la télévision : la les téléspectateurs votent. De cette façon, ils essaieront de concurrencer directement les émissions de télé-réalité déjà installées, comme c’est le cas avec Idole américaine Soit danser avec les étoiles. Pour le moment, la plateforme ne prévoit que cette nouvelle fonctionnalité et c’est pourquoi il n’y a toujours pas de date de sortie pour le premier spécial live sur le service d’abonnement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂