Live: La vitrine du 35e anniversaire de Dragon Quest promet de nombreuses annonces

G-star RAW Hommes Chino E Artwork Straight Tapered Beige - Taille: 36-30 34-32 33-30 40-32 38-34 38-32 36-34 36-32 35-32 34-34 34-30 33-34 33-32 32-34 32-32 32-30 31-34 31-32 31-30 30-32 30-30 29-32 29-30 29-28 28-32 28-30 28-28 27-32 27-30

G-Star RAW Pantalons Ce modèle est issu de la collection Exclusives, dont les pièces intemporelles sont proposées en édition limitée. Ce chino E Artwork présente de nombreuses finitions, notamment des motifs imprimés et de nombreuses poches passepoilées au dos et sur la partie inférieure de la jambe. Une poche à monnaie prise sous un passant de ceinture présente une fermeture boutonnée. Les poches des coutures latérales de ce chino, fermées par des boutons-pression dissimulés, ajoutent une touche d'authenticité à ce modèle de coupe droite fuselée. Ce modèle peut être associé à la veste E Trucker pour créer un ensemble complet. Taille mi-haute,Regular au niveau des cuisses, il se rétrécit vers les chevilles,Poches à empiècements, fermées par boutons-pression dissimulés, poche à monnaie sur le devant,Poches arrière passepoilées, poche à téléphone située en dessous avec poches passepoilées supplémentaires,Coutures structurées en haut du dos et aux genoux,Fermeture zippée et boutonnée Une construction compacte en sergé tissé à droite 2 X 2. Fils de coton fortement torsadés mélangés à du polyester recyclé pour créer une surface épurée. La finition polie permet d'obtenir un toucher lisse et mat. Sergé tissé 2 x 2,71 % Coton, 29 % Polyester (Recyclé),En achetant les produits en coton G-Star RAW, vous soutenez une exploitation plus durable du coton.,Le polyester recyclé est fabriqué à partir de déchets post-consommation ou post-industriels tels que des bouteilles en plastique PET et des vêtements. Des matières qui auraient sinon été envoyées à la déchetterie ou à l'incinération.,En redonnant une nouvelle vie à des ressources mises au rebut, nous économisons des matières premières, de l'eau, des produits chimiques et de l'énergie. Et nous évitons ainsi de poursuivre l'extraction de ressources non renouvelables.