Live: Far Out – Événement de lancement Apple iPhone 14 Series Diffusion en direct des spécifications iPhone 14 Pro Max Prix de lancement

07 septembre 2022 23:30:32 IST



L’événement de lancement Far Out d’Apple est sans doute l’un des plus grands événements de lancement dans le monde de la technologie cette année. Apple lancera quatre des smartphones les plus attendus de l’année depuis son siège social à Apple Park à Cupertino, en Californie.

L’événement de lancement de ce soir a été nommé « Far Out ». Selon l’invitation envoyée par Apple pour l’événement, le thème de l’événement de cette année est l’espace, ou plutôt Far Out, ce qui suggère qu’Apple pourrait apporter des changements majeurs au matériel de l’iPhone. Nous supposons que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la fonctionnalité de connectivité directe par satellite qu’Apple pourrait introduire avec ses appareils phares, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Apple devrait lancer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus/Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le géant de la technologie prévoit également de lancer l’Apple Watch Series 8, la toute nouvelle Apple Watch Pro et l’Apple Watch SE. Des rumeurs récentes suggèrent également qu’Apple pourrait envisager de lancer une Apple Watch plus économique, qui serait moins chère que l’Apple Watch SE. Et bien sûr, il y a les nouveaux AirPods Pro 2.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂