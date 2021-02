Live: Dreams célèbre son premier anniversaire aujourd’hui avec la cérémonie des Impy Awards

Dreams a un an aujourd’hui. On a l’impression que l’exclusivité PlayStation 4 existe depuis beaucoup plus longtemps que cela, avec une longue période de développement ainsi qu’un passage en accès anticipé. Pourtant, l’incroyable version complète du jeu célèbre aujourd’hui son premier anniversaire, et Media Molecule associe le jalon avec les Impy Awards.

Les Impy Awards sont comme une cérémonie de remise de prix fastueuse – faite à l’aide de Dreams bien sûr – pour les choses faites dans le jeu et les personnes derrière ces créations. Le deuxième spectacle annuel sera mis en ligne plus tard dans la journée, avec un pré-spectacle qui démarre à 8h30 PST / 11h30 EST / 16h30 GMT. La diffusion principale commencera 30 minutes plus tard. Nous avons intégré le flux YouTube ci-dessus, alors ajoutez cette page à vos favoris si vous souhaitez revenir et regarder.

On s’attendrait à beaucoup de bêtises alors que le studio annonce les gagnants dans chaque catégorie. Nous sommes sûrs que beaucoup auront d’autres projets pour la Saint-Valentin, mais ce sera une excellente montre pour les fans inconditionnels. Serez-vous à l’écoute des Impy Awards? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.