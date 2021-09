LittleBigPlanet PS3, les serveurs Vita s’arrêtent pour lutter contre les problèmes de pirates informatiques

Cela fait un moment que Sony n’a pas proposé de mise à jour sur la débâcle de LittleBigPlanet. Pour rappel, un fan mécontent de la franchise a lancé une attaque DDOS sur LittleBigPlanet 3, mettant le jeu hors ligne. Alors que le studio Sony XDEV a déclaré qu’il étudiait les problèmes techniques, il semble que des problèmes persistants de piratage aient forcé le détenteur de la plate-forme à fermer les serveurs de presque tous les jeux de la série.

Dans une nouvelle déclaration du compte Twitter officiel de LittleBigPlanet, il indique que les services en ligne pour LBP 1, 2, 3 (version PS3) et LBP PS Vita ont été définitivement fermés.

Une mise à jour sur le serveur LittleBigPlanet et les services en ligne : pic.twitter.com/vUrvHcZvIs— Sackboy : une grande aventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) 13 septembre 2021

Le résultat est que LittleBigPlanet 3 a toujours toutes ses fonctionnalités en ligne sur PS4 via un nouveau patch, vous pouvez donc continuer à jouer, créer et partager avec la communauté de cette façon. Cependant, les anciens titres ont malheureusement vu leurs serveurs éteints afin de « protéger la communauté et de garantir la sécurité de notre environnement en ligne ».

Quelques points à souligner : tous les niveaux publiés en ligne via les anciens jeux seront toujours accessibles via LBP 3 sur PS4. En outre, vous pouvez toujours jouer normalement aux modes histoire hors ligne et aux DLC des entrées précédentes. Si vous souhaitez jouer à LittleBigPlanet en ligne et consulter les niveaux de la communauté, votre seul choix est LBP 3 sur PS4.

C’est vraiment dommage que les choses en soient à ce point, et nous ne doutons pas que les fans seront déçus. La doublure argentée est que les niveaux créés par les utilisateurs – dont il y a plus de 10 millions – sont sains et saufs via LBP 3 sur PS4, donc tout n’est pas perdu.