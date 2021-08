Little Nightmares II sur PS5 aujourd’hui avec une mise à niveau gratuite

Un peu plus de six mois après sa sortie originale sur PlayStation 4, Little Nightmares II a annoncé que sa version PS5 native serait disponible à partir d’aujourd’hui. Surnommé Little Nightmares II: Enhanced Edition, les propriétaires actuels reçoivent une mise à niveau gratuite et ont accès à deux modes différents : l’un fonctionne à 30 images par seconde avec une résolution 4K et un lancer de rayons tandis que l’autre opte pour 60 images par seconde avec une résolution dynamique et un lancer de rayons. Assez intéressant, il ressemble au développeur de Until Dawn Supermassive Games a aidé à porter l’édition améliorée sur PS5.

Outre les deux options graphiques, Little Nightmares II sur PS5 dispose également de « réflexions par lancer de rayons, d’ombres et de particules volumétriques accrues, de temps de chargement améliorés et d’un nouveau mix de paysage sonore 3D immersif lors de l’utilisation d’un système audio 5.1 / 7.1″. Selon un article du blog PlayStation, ces améliorations ont eu le plus grand impact sur le chapitre Hospital. La productrice associée Coralie Feniello explique : « A l’Hôpital, nous avons rapidement décidé d’essayer d’ajouter des reflets ray-tracés en temps réel sur le sol de tous les environnements intérieurs. à la découverte de ses habitants pas si sympathiques. »

Le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au cours de son premier mois sur le marché, et ces propriétaires peuvent désormais profiter d’une expérience encore meilleure sur PS5. Êtes-vous prêt pour une rediffusion de Little Nightmares II? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.