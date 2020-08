Little Nightmares II montrera son premier gameplay à la gamescom 2020

Il y a près d’un an, nous avons eu une surprise tant attendue de l’industrie du jeu vidéo: Little Nightmares II a été présenté à travers un premier trailer. Petit à petit, au fil du temps, nous avons appris des nouvelles du jeu de Studios Tarsier, comme cela inclurait nouveaux ennemis et scénarios explorer. Maintenant, nous découvrons que dans quelques heures nous aurons l’occasion de voir le premier gameplay du jeu.

Little Nightmares II sera l’un des visages de la soirée d’ouverture en direct

Alors Geoff Keighley l’a révélé, le présentateur populaire qui sera présenté lors de la soirée d’ouverture en direct de la gamescom 2020:

Comme on peut le voir, ce sera pendant la 27 août 2020 sur lequel on peut compter le premier échantillon de gameplay de Little Nightmares II. Concernant le gameplay, on retiendra qu’il était déjà précisé que le titre n’aurait pas de mode coopératif tout. De cette façon, ce qui nous attend est peut-être un bref échantillon concernant l’un des niveaux du mode histoire, montrant les mécanismes de base et peut-être une surprise à travers laquelle raviver la curiosité des joueurs.

De même, nous soulignerons que Little Nightmares II n’est que l’un des nombreux jeux vidéo confirmés dans la soirée d’ouverture en direct de la gamescom 2020. Donc, nous pouvons sauver d’autres noms tels que Call of Duty: Black Ops Cold War, Ratchet & Clank: Rift Apart, Medal of Honor: Above and Beyond et bien d’autres. En fait, à tel point que Keighley lui-même a annoncé que la soirée de jeudi serait composée de plus de 20 jeux vidéo différents, nous avons donc encore pas mal de noms à connaître.

Little Nightmares II a été annoncé comme un titre multiplateforme, et sera finalement disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été révélée.

