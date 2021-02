Little Nightmares Dev se concentre sur la création de nouvelles adresses IP

Il semble que Little Nightmares II sera la dernière entrée de la série produite par Tarsier Studios, comme le nouveau propriétaire du développeur déclare qu’il « se concentrera désormais sur la création de nouvelles IP ». Le commentaire fait partie du dernier rapport sur les résultats du groupe Embracer, qui a racheté l’équipe en question en décembre 2019. L’éditeur Bandai Namco détient les droits sur la propriété intellectuelle, il est donc logique que les nouveaux propriétaires de Tarsier Studios souhaitent que le développeur fasse quelque chose qui lui est propre.

La citation complète, selon IGN, se lit comme suit: « Les studios Tarsier se concentreront désormais sur la création de nouvelles adresses IP. » Le PDG du groupe Embracer, Lars Wingefors, félicite l’équipe pour son succès avec la suite et révèle que le premier jeu était la raison pour laquelle l’éditeur, toujours en croissance, a acheté le studio. « Maintenant, après avoir créé ce jeu, ils vont passer à la création de nouvelles adresses IP, et je suis super excité, et c’est la raison principale pour laquelle nous avons fait cette acquisition il y a un peu plus d’un an. »

