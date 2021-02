Little Nightmares 2: Vous avez besoin de ce temps de jeu pour obtenir les crédits

Dans le jeu de plateforme puzzle Petits cauchemars 2 par le développeur indépendant suédois Tarsier Studios, vous vivrez une histoire indépendante du point de vue du petit mono dans un monde cauchemardesque plein de monstres et d’autres dangers.

L’aventure d’horreur est beaucoup plus longue que Petits cauchemars à partir de 2017. Il y a plus d’endroits à visiter et de nouvelles situations terrifiantes à affronter.

C’est le temps de jeu de Little Nightmares 2

Mais combien de temps dure le trajet? Lors de notre test pour «Little Nightmares 2», nous sommes allés au fond des choses et avons complètement joué à travers le jeu de plateforme. Nous avons sur le Série Xbox Xbox Series X tel que PlayStation 5 joué.

Jusqu’à ce que tu meurs Crédits voir scintiller sur l’écran à la fin du jeu environ 4,5 à 6 heures de jeu. Regardez de plus près les différents endroits et recherchez-les tous hors des sentiers battus Fragments d’âme aussi bien que 12 chapeaux cachéstu le feras plus tôt environ 7 heures Besoin de temps de jeu.

Si vous recherchez toujours des objets de collection tels que des chapeaux, vous aurez bien sûr besoin de plus de temps. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Remarque: Après avoir lu, vous pouvez redémarrer tous les chapitres dans n’importe quel ordre. Comme ceux-ci sont assez longs, vous devez manquer le premier tour Objets de collection couvrent généralement beaucoup de distance et rejouent des passes difficiles. À l’exception des objets de collection, les niveaux n’ont pas de réelle valeur de relecture.

Quels chapitres y a-t-il dans Little Nightmares 2?

Tarsier Studios a « Little Nightmares 2 » au total 5 chapitres divisé en endroits très différents. Au début, vous êtes dans une forêt effrayante avant d’entrer dans la ville Ville pâle entrer et plus tard par un école ainsi qu’une hôpital doivent se battre. Le but est un signal TV mystérieux, celle des soi-disant homme mince est utilisé pour contrôler les résidents.

Chapitre 1: Forêt

Forêt Chapitre 2: école

école Chapitre 3: hôpital

hôpital Chapitre 4: ville

ville Chapitre 5: Des portes

La sortie du jeu de plateforme d’horreur pour PS4, Xbox One et le PC se déroule sur 11 février 2021 à la place, tandis que plus tard dans l’année, les versions optimisées en conséquence pour PS5 et Xbox Series X devrait suivre. Nous avons inclus notre test pour le jeu d’horreur ici.