Little Nightmares 2: Procédure pas à pas avec trucs et astuces – Tous les puzzles expliqués (Guide)

Petits cauchemars 2 est en effet pas si longtemps, mais le chemin vers le générique est parfois assez délicat et parfois même assez frustrant. Les développeurs de Tarsier Studios s’en remettent régulièrement Principe d’essai et d’erreur, c’est pourquoi vous résoudrez très rarement des situations dangereuses ou des énigmes du premier coup. Pour que vous ne perdiez pas courage dans les endroits particulièrement délicats, nous vous avons expliqué toutes les énigmes et situations difficiles dans notre procédure pas à pas pour «Little Nightmares 2».

Si vous souhaitez également combiner les 12 chapeaux de votre inventaire, ouvrez cette procédure pas à pas tout en jouant ou jetez un œil à ce guide, dans lequel nous allons plus en détail sur l’emplacement des chapeaux:

Nous avons notre test complet pour «Little Nightmares 2» pour vous lié ici.

« Little Nightmares 2 » comprend un total de 5 chapitresqui se composent tous de scènes différentes et mettent différents adversaires devant vous.

Au début de Little Nightmares 2, Mono se réveille dans la nature. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Chapitre 1: Le désert

Se réveille au début de « Little Nightmares 2 » Protagoniste mono dans une forêt sombre où l’on trouve des télévisions partout. Après que Mono se soit levé, suivez le chemin avec les feuilles à droite. Gardez à l’esprit que vous pouvez sprinter au début pour avancer plus vite. Sur le PS4 et PS5 tiens juste le Bouton carré pressé. Après quelques instants, vous arriverez à une corniche au pied de laquelle se trouve un cadavre qui a attiré des dizaines de mouches. Avec le Bouton X Si vous pouvez sauter par-dessus l’abîme, il est préférable de prendre un peu de course pour que Mono prenne plus de vitesse.

Tirez sur la grille pour entrer dans le tunnel derrière elle. © Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Courez jusqu’à un arbre avec une cage en dessous. Maintenez R2 enfoncé et tirez en même temps que le le stick analogique gauche sur la grille jusqu’à ce qu’elle s’ouvre. Appuyez sur L2 pour esquiver dans le tunnel. Hors du tunnel, vous trouverez un piège déclenché dans lequel se trouvent plusieurs cadavres. Continuez à marcher et en équilibre sur le tronc d’arbre. Maintenant attendez-vous le premier piège mortel sous la forme d’une cage qui pend sur vous. Sautez par-dessus la corde tendue pour qu’elle ne vous tue pas. Il y a une boîte quelques mètres plus loin. Poussez-le devant le rebord pour monter. Appuyez simplement sur le stick gauche contre la boîte. Maintenez R2 pour pousser ou tirer la boîte. Accroupissez-vous sous le rocher suivant.

Méfiez-vous des pièges dans Little Nightmares 2. © Bandai Namco / Tarsier Studios / 45secondes.fr

Dès que vous avez terminé, assurez-vous d’appuyer sur le bouton de sprint et de descendre la pente. Vous serez poursuivi par un journal de l’espace roulant. Le timing à ce stade est extrêmement important, si vous commencez à courir juste une seconde plus tard, vous serez dépassé. Sautez ensuite sur le petit rebord, puis courez à travers le tronc d’arbre évidé jusqu’au niveau supérieur. Vous devez maintenant courir vers la boucle, l’attraper et la lâcher au point le plus élevé pour atterrir en toute sécurité du côté opposé. Attends maintenant un petit obstacle sur toi. Tournez la manivelle jusqu’à ce que la boîte sur les cordes soit au niveau du pont détruit. Lâchez la manivelle, sautez sur la boîte et directement de l’autre côté car la boîte est automatiquement remontée.

Quelques mètres plus loin, un nouveau pont vous attend, lui aussi complètement détruit. Ne sautez pas tout droit, regardez d’abord autour de vous. Parce que l’abîme est trop large pour sauter. Au lieu de cela, sautez sur la boîte un niveau en dessous et court de l’autre côté. Ici tu peux sur les planches de l’ancien pont suspendu grimper en toute sécurité. Un peu plus tard, un autre piège vous attend. Prends une des chaussures avec toi et jette ça dans les feuilles devant toi. Il y a un filet à l’intérieur qui vous déchirera lorsque vous y serez. Au lieu de cela, lancez la chaussure pour déclencher les pièges. Grimpez sur le tronc d’arbre et continuez à marcher le long du chemin.

Maintenant, fais attention aux petits piquets en bois dans le sol là-bas Pièges à ours ont été mis en place. Courez en zigzag devant les pièges. Ensuite, vous arrivez à un piège dans lequel une longue branche que vous pouvez retirer. Maintenez R2 et frappez le piège devant vous avec le bouton X pour le déclencher. Maintenant, vos connaissances sont interrogées directement et vous devez déclencher des pièges cachés avec une nouvelle branche. Avancez simplement étape par étape et battement par battement. Vous pouvez à peu près voir où vous avez frappé et où vous ne l’avez pas fait. Maintenant tu dois pomme de pin lancer pour poser les pièges devant vous. Il suffit de lancer jusqu’à ce que tout se soit déclenché et que vous puissiez continuer à marcher. Ensuite, vous devez vous équilibrer sur le tronc d’arbre couché, puis grimper à une échelle.

Vous devez vous faufiler dans la hutte du chasseur. © Bandai Namco / Studios Tarsier

La cabane du chasseur

Devant vous se trouve une cabane forestière dans laquelle vous pouvez entrer par la fenêtre. Traversez la cuisine et vous entrerez dans le couloir avec une autre porte juste en face de vous. Mais ne suivez pas la musique, mais descendez d’abord le couloir et entrez dans la zone d’entrée. Ici se trouve sur le tapis le chapeau de castor et avec lui le premier chapeau que vous pouvez trouver dans « Little Nightmares 2 ». Strictement parlant, c’est le deuxième couvre-chef là-bas le sac en papierqui porte mono dès le début est compté. Vous pouvez trouver notre guide avec les 12 chapeaux Ici. Avec l’option Chapeaux, vous pouvez changer à tout moment votre couvre-chef collecté.

La cave

Maintenant, cours après la musique à travers la première porte au sous-sol de la cabane. Déplacez-vous directement à droite dans la pièce à côté de l’escalier et sautez dessus La hachepour qu’il se détache du bois. Vous pouvez l’utiliser avec R2. Maintenant, sprintez dans le sous-sol avec votre hache. Frappez les planches pourries hors de la porte avec les outils et entrez dans la pièce. Ici se trouve une petite fillequi est responsable de la musique mélancolique. Puisqu’elle semble un peu timide, vous devez courir après la fille.

Au sous-sol de la cabane, vous trouvez une fille qui semble très timide. © Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Le voyage remonte à l’étage et à l’autre porte du couloir de l’autre côté de l’entrée. La porte est maintenant ouverte. Franchi la salle à manger et suit la fille à travers l’arbre. Pour que vous ensemble dans le grenier peut demander à la fille de vous aider. Pour ce faire, maintenez R2 enfoncé et maintenez la corde jusqu’à ce que vous la tiriez ensemble.

Le grenier

Montez ensuite à l’échelle. Ensemble, poussez la boîte complètement vers l’avant et montez dans le placard. Le but est la clé sur le crochet pour que vous puissiez ouvrir la porte de la pièce précédente.

Dans le grenier, vous devez obtenir la clé qui est accrochée à un crochet. © Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Traversez le grenier et poursuivez le lutin. Cela vous mène à un passage sombre, ici vous pouvez trouver le chapeau elfe. Avec l’aide de la fille, montez dans le deuxième placard. Obtenez le vôtre ici la manivelle et reviens en courant. Mettez la manivelle dans l’ouverture correspondante et accrochez-vous au sac mortuaire. Six vous tire avec et vous pouvez aller au clé saut. Prenez ceci, sortez le tiroir du placard et redescendez les escaliers. Vous pouvez maintenant ouvrir la porte avec la clé. Félicitations, vous avez quitté la cabane avec succès.

Attention au chasseur avec son fusil de chasse. Recherchez toujours la couverture la plus proche. © Bandai Namco / Studios Tarsier / 45secondes.fr

Le chasseur / le chasseur

Une fois à l’extérieur, vous pouvez vous rendre à la dépendance le premier fragment d’âme pour sauvegarder. Laissez votre compagnon vous aider afin que vous puissiez desserrer le boulon. Maintenant, allez dans le hangar et poussez la boîte ensemble pour pouvoir sauter dans le puits. Maintenez L2 et passez devant le chasseur au premier plan. Presser ensemble le rabat en bois et quittez la maison. Depuis que le chasseur vous a remarqué, vous devez maintenir le bouton sprint enfoncé et commencer à courir. Puisque le chasseur vous tire dessus maintenant, cachez-vous derrière une boîte avant chaque tir puis passez au suivant. Le chasseur doit recharger pendant quelques secondes après chaque tir. Cachez-vous sous le petit rebord et attendez que le chasseur avance. Courir dans les hautes herbes mais attention à l’oiseauqui est surpris par vous. Si c’est le cas, continuez à vous accroupir.

Le chasseur ne peut pas vous voir accroupi dans les hautes herbes. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Le chasseur ne vous voit pas accroupi dans les hautes herbes, même si la lampe est dirigée droit vers vous. Déplacez-vous jusqu’à ce que l’herbe se termine et faufilez-vous sur la zone non protégée dès que le chasseur brille avec sa lampe de l’autre côté. Dans le trou dans le sol une fois arrivé, vous êtes en sécurité pour le moment.

Lorsque vous avez atteint un autre pont, tirez sur la corde sur le côté gauche pour qu’une partie du pont puisse être reconstruite et que votre compagnon puisse sauter par-dessus de l’autre côté. Vous pouvez appeler la fille avec le bouton triangle. Maintenant sautez par-dessus et laissez-la vous aider. Grimpez dans les cages, sautez sur la cage suspendue et grimpez sur les barreaux. Sautez maintenant sur la cage jusqu’à ce qu’elle tombe au sol. À l’intérieur, vous trouverez que casque de pompier jaune.

Dans la cage, vous trouverez le casque de pompier jaune. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Un peu plus loin, la chasse recommence. Cachez-vous près de la première et de la deuxième caisse, montez sur les planches, se cacher brièvement derrière la télévision puis sautez dans la grange. Prenez vos jambes et sautez par la fenêtre au bout de la pièce. Cachez-vous sous la jetée. Avec L2, vous pouvez vous immerger pour ne pas être vu. Faites toujours attention à la fille, suivez-la et allez dans la clandestinité dès qu’elle se cache. À ce stade, le timing est nécessaire et le jeu ne pardonne pas. Si vous êtes trop lent ou si le chasseur ne voit qu’un doigt de Mono, vous êtes mort.

Vous pouvez plonger dans le marais, mais le chasseur reste très vigilant. © Bandai Namco / Studios Tarsier

Jetez le avec votre compagnon Tronc d’arbre avec le coeur dessus et se met aussitôt à couvert. Plongez le dernier morceau, grimpez sur les planches et courez à travers l’espace ouvert. Encore une fois, utilisez les boîtes comme couverture. Au fait, vous effrayez les oiseaux lorsque vous vous faufilez, alors n’essayez même pas! Vous vous réfugiez dans un autre hangar à l’intérieur un fusil de chasse accroché devant la fenêtre. Accrochez-vous et tirez sur le chasseur, qui est maintenant de l’histoire. Sortez du hangar et nagez à mi-chemin sur l’eau jusqu’à la porte Ville de Pale City.