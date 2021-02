Little Nightmares 2: Les développeurs ne feront pas de successeur, mais les éditeurs peuvent

Le studio de développement Tarsier ne développera plus d’autres jeux dans la série d’horreur « Little Nightmares ». Mais l’éditeur Bandai Namco pourrait encore avoir des projets.

En décembre 2020 est apparu avec Petits cauchemars 2 la suite du hit d’horreur de 2017. La partie 2 est également bien accueillie, mais le studio de développement souhaite se consacrer à d’autres idées à l’avenir. Mais cela ne veut pas dire que nous n’obtiendrons pas une troisième partie. Parce que les droits sont détenus par l’éditeur Bandai Namco, qui pourrait simplement remettre un autre jeu à un autre développeur.

Andreas Johnsson, CEP de Tarsier Studios, déclare dans une interview avec IGN:

«Depuis 6 ans, notre mission chez Tarsier Studios est de créer des mondes fascinants. « Little Nightmares » était notre première tentative et a été un grand succès. Personnellement, j’adore la façon dont «Little Nightmares» a gagné des fans du monde entier au cours des 4 dernières années. Du fan art aux vastes théories des fans en passant par les vraies réactions – c’était incroyable de tout voir. Notre collaboration avec Bandai Namco Entertainment Europe a été extrêmement satisfaisante, ils ont écouté notre vision créative et ont pris nos idées folles et nos ambitions à cœur.

Pourtant, il est doux-amer d’annoncer que nous quittons le monde de Little Nightmares. Les jeux nous seront toujours chers en studio. Après notre acquisition par le groupe Embracer en décembre 2019, il est maintenant temps pour nous de commencer un nouveau chapitre, de développer de nouvelles IP et d’explorer de nouveaux mondes. Personnellement, je suis très excité de montrer ce que notre studio crée et je compte les jours jusqu’à ce que nous puissions inspirer à nouveau nos fans.«