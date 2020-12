Little Nightmares 2: Démo disponible maintenant, pré-commandes numériques ouvertes

L’aventure d’horreur apparaîtra au début de l’année prochaine Petit cauchemar 2 par le développeur Tarsier Studios et l’éditeur Bandai Namco. Si vous souhaitez avoir une petite impression du titre à l’avance, vous avez la possibilité de le faire à partir de maintenant.

Téléchargez la démo de Little Nightmares 2 maintenant

Comme l’ont annoncé les responsables de Bandai Namco dans un communiqué de presse officiel la démo de « Little Nightmares » disponible maintenant sur Steam et GOG.com. Cela inclut le niveau de désert, dans lequel Mono révèle les sombres secrets de la hutte du chasseur. Il indique également que la démo sera également disponible pour les consoles à une date ultérieure.

Les précommandes de Little Nightmares 2 sont ouvertes

Si vous avez déjà joué à la démo et que vous l’avez appréciée, ou si vous avez déjà décidé de précommander l’aventure effrayante, vous pouvez le faire à partir de maintenant. La version standard du jeu peut être précommandée sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam, GOG.com et le Bandai Store. L’édition Deluxe est disponible sur le PlayStation Store, ainsi que sur Steam et GOG.com. Il est également possible de pré-commander auprès des détaillants participants.

L’édition Deluxe contient le DLC «Dachboden der Wichte», la bande-son numérique complète, qui a été composée par Tobias Lilja, ainsi que le livre d’art numérique, les avatars de Mono et Six, ainsi que du papier peint (PC) et un thème dynamique (PS4). Toutes les précommandes reçoivent également le masque Mokujin pour Mono. Nous avons toutes les informations sur les différentes versions et contenus résumé dans cet article.

« Little Nightmares 2 » sortira le 11 février 2021 sur PS4, Xbox One, Nintento Switch et PC (numérique). Plus tard dans l’année, tous les propriétaires de PS4 et Xbox One recevront des mises à niveau gratuites pour la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S.

