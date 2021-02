Little Nightmares 2: Acheter maintenant – Toutes les éditions en un coup d’œil

Le jeu de plateforme de puzzle existe depuis le 11 février 2021 Petit cauchemar 2 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC disponible. Il y aura également une mise à jour gratuite pour les propriétaires de PS4 et Xbox One pour plus tard cette année PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Dans ce qui suit, nous vous donnerons un aperçu des différentes éditions et vous montrerons où vous pouvez acheter l’aventure effrayante.

Édition du premier jour

© Bandai Namco / Studios Tarsier

La Édition du premier jour du jeu comprend le DLC exclusif Loft des poids, ainsi qu’une sélection de chansons de la bande originale écrite par Tobias Lilja a été composé, qui a également déjà la musique à Petits cauchemars contribué.

DLC exclusif loft des misérables

Sélection de chansons de la bande originale

Édition Collector (Édition TV)

© Bandai Namco / Studios Tarsier

Dans l’édition télévisée, il y a aussi – en plus du Masque Mokujin et le DLC – la bande son complète, sur diorama exclusif par Mono et Six, un artbook, un steelbook tel que Autocollant contenir. Cette édition est disponible en pré-commande en Europe à partir d’aujourd’hui.

L’édition télévisée de Little Nightmares II propose le contenu physique suivant:

Boîte collector TV

Jeu standard dans un boîtier PVC: disque Blu-Ray pour PS4 ou Xbox One, cartouche pour Nintendo Switch, Steamcode numérique pour PC.

Escape diorama: Mono & Six personnages avec un amour du détail voyageant à travers les téléviseurs.

Bande originale de Little Nightmares II: La bande originale complète sur CD et en téléchargement. Composé par Tobias Lilja, Tarsier Studios.

Artbook « The Art of Little Nightmares II »: Plongez dans l’histoire de Little Nightmares II avec cet artbook de 56 pages: de nombreux croquis, illustrations et la sélection de design réalisée par l’équipe des Studios Tarsier.

SteelBook limité

Autocollants exclusifs Little Nightmares II

Carte 3D (Exclusivement dans le BNEE Store)

Extras numériques:

Accès à la salle secrète des wights: suivez les wights pour trouver ce puzzle spécial dans le jeu et recevez le chapeau d’elfe en récompense à la fin.

Bande sonore du jeu

Artbook numérique

Arrière-plans et avatars numériques

Le contenu numérique peut être téléchargé depuis littlenightmares.com. Un compte doit être créé pour cela. L’édition télévisée est disponible auprès des détaillants participants jusqu’à épuisement des stocks.

