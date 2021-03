Little Nightmares 2 a déjà vendu plus d’un million d’exemplaires

Il y a eu de grands jeux d’horreur à sortir au cours des deux derniers mois environ, mais l’un qui a certainement attiré beaucoup d’attention a été Petits cauchemars 2.

Il a publié le mois dernier des critiques extrêmement positives. Les joueurs ont cité sa tension atmosphérique, son score convaincant et ses énigmes créatives pour expliquer pourquoi ils ont apprécié leur temps en tant que Mono – le principal protagoniste du jeu qui se lance dans une aventure avec son compagnon Six to The Signal Tower dans l’espoir d’en savoir plus sur la transmission bourdonnante qui affecte tout autour de lui.

C’est un voyage assez convaincant et un excellent suivi de l’original Petits cauchemars. Il n’est donc pas surprenant que même s’il n’est sorti que depuis un mois, Petits cauchemars 2 s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires. C’est un exploit assez impressionnant que tout développeur de jeux aurait la chance de recevoir.

Tarsier Studios a de quoi être fier avec ce jeu de puzzle d’horreur qui est tout aussi atmosphérique et amusant à jouer que l’original. Ce n’est pas l’un de ces jeux qui effraiera les lumières du jour vivantes avec des frayeurs de saut à gauche et à droite, bien que certains moments soient très troublants.

Petits cauchemars 2il s’agit plus de capturer l’esthétique d’un cauchemar. Les créatures d’un autre monde essaient constamment d’arrêter vos poursuites dans ce jeu et parfois, vous vous sentez complètement impuissant.

C’est le même sentiment que les gens ont dans leurs propres cauchemars, donc le développeur a vraiment parfaitement frappé cet élément. De plus, certains cauchemars n’ont pas vraiment de sens. Ils prennent une forme qui leur est propre et la même chose pourrait être dite avec divers aspects de ce jeu.

Compte tenu de la quantité de commentaires positifs que ce jeu a déjà eu pendant le peu de temps où il est sorti, nous pourrions peut-être obtenir une trilogie. Ce serait étonnant de voir que le développeur pourrait continuer à repousser les limites de cette série en constante évolution.

Bien sûr, ils ont déjà une très bonne base sur laquelle s’appuyer. Les grands personnages à l’arrière-plan sont extrêmement intimidants alors que vous essayez de vous frayer un chemin à travers les niveaux en tant que protagoniste captivant. Mono est facile à encourager et le fait qu’il ait l’aide de Six – qui est apparu dans l’original – n’est qu’un avantage majeur.

Le développeur pourrait faire un suivi avec un autre personnage intéressant dans le prochain épisode, incorporant éventuellement Mono et Six en tant que personnages jouables dans une certaine mesure. Dans les deux cas, Petits cauchemars 2 est le coup de surprise que beaucoup aiment absolument en ce moment.