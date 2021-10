Little Mix révèle tout sur The X Factor, la malédiction du groupe de filles et de l’ADN | Le pouvoir de Little Mix Podcast

Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards parlent de The X Factor, de l’ADN et bien plus encore.

Le premier épisode de Le pouvoir du petit mélange est maintenant disponible, un podcast créé pour célébrer une décennie passée à faire l’histoire d’un groupe de filles.

Dans ‘The Curse Of The Girl Band’, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards parlent des deux premières années de leur carrière. Le groupe de filles explique comment ils ont surmonté la tristement célèbre « malédiction des groupes de filles » de The X Factor et comment ils ont prouvé que leurs ailes étaient vraiment faites pour voler avec leur premier album record.

Nous découvrons également les origines du groupe lorsque l’animateur Sam Prance (c’est encore moi les gars) discute avec Beth Honan, directrice créative de Little Mix sur The X Factor, et Iain James, le co-auteur de certains des plus grands succès des filles. . De leur formation en 2011 à la fin de l’ère de l’ADN, c’est ainsi qu’a commencé la légende de Little Mix.

Sam Prance : Donc pour commencer, nous allons remonter jusqu’en 2011. Je veux vous ramener au moment où Kelly et Tulisa vous ont réuni. Que s’est-il réellement passé juste après que les caméras aient été coupées et qu’on vous ait dit que nous voulions que vous soyez un groupe de filles ?

Leigh-Anne Pinnock: Eh bien, nous avons appris à nous connaître. Nous sommes allés dans un pub que Perrie possédait et avons appris à nous connaître et avons réalisé que nous allions être la prochaine grande chose. Mais nous venons de chanter ensemble et c’était magique. Et c’était juste censé être. Comme, nous savions que c’était censé être.

Sam Prance : Y a-t-il eu une première chanson que vous avez chantée ensemble et harmonisée et vous vous êtes dit : « Wow, c’est magique ! » ?

Jade Thirlwall : Ouais, je pense, c’était ‘Cry Me a River’ ?

Perrie Edwards: Ouais, ça aurait été ça. Oui. Oui.

Leigh-Anne Pinnock: Ou était-ce Ed Sheeran ? ‘Tu as besoin de moi’?

Jade Thirlwall : Eh bien, peut-être…

Leigh-Anne Pinnock: Non, c’était ‘Cry Me a River’.

Perrie Edwards: Je pense que c’était ‘Cry Me a River’ ou le, comment s’appelle-t-il, ‘Et maintenant tu dis que tu es seul, tu as pleuré toute la nuit’? Comme l’arrangement que nous avons fait. Le truc, c’est que nous avons traîné si longtemps, apprenant à nous connaître, devenant les meilleures amies, sœurs, comme juste pour rire. Et puis on s’est dit : ‘Nous n’avons encore rien chanté, devrions-nous répéter ?’ Et puis c’est là qu’on a chanté ensemble et qu’on était comme. Je me souviens du visage de Jade. Et nos mamans étaient littéralement du genre « Oh mon Dieu » ! Genre, ils ne pouvaient pas y croire. Ils étaient tellement choqués. Ne l’étaient-ils pas ? Je pense que nous avons également été choqués.

Sam Prance : Et tu es parti directement de ça, et tu es passé directement aux concerts. Mais il y avait une sorte de récit quand vous avez commencé que vous étiez les outsiders. Tu étais le favori des bookmakers pour sortir la première semaine, il y avait la malédiction des groupes de filles, tu as dû changer de nom à mi-chemin… Comment était le stress de ça ?

Jade Thirlwall : Oh, c’était comme si le poids du monde reposait sur nos épaules ?

Perrie Edwards: Littéralement!

Jade Thirlwall : Non, savez-vous quoi, je pense que nous avons vraiment bien prospéré sous ce genre de mentalité d’outsider. Vous savez, nous avons toujours eu à cœur de prouver que c’était dès le début en tant que groupe de filles comme vous le dites. Au fil des semaines, nous n’avons cessé de prouver pourquoi nous méritions d’être là et je pense que cette mentalité ne nous a jamais en quelque sorte quitté toute notre carrière. Et j’ai l’impression que c’est probablement pourquoi nous sommes toujours aussi forts. Mais oui, c’était beaucoup mec, surtout à l’époque. Nous étions comme 18/19, jetés sous les projecteurs, jetés dans un spectacle comme ça. C’est tellement intense. Je me sens un peu reconnaissant que nous soyons si jeunes et naïfs à tout cela parce que nous étions littéralement comme, juste en train de rebondir sur les murs, n’est-ce pas? Nous n’avons pas vraiment compris ce qui se passait jusqu’à ce que nous soyons juste dedans…. ce qui était probablement pour le mieux d’être honnête, de ne pas avoir à trop réfléchir à tout cela.

