Little Mix révèle tout sur Between Us, devenir un trio et la suite | Le pouvoir de Little Mix Podcast

Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards parlent de Confetti, de leur prochaine tournée et bien plus encore.

Le dernier épisode de Le pouvoir du petit mélange est maintenant disponible, un podcast créé pour célébrer une décennie passée à faire l’histoire d’un groupe de filles.

Dans ‘The Future of Little Mix’, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards parlent de l’étape la plus récente de leur carrière et au-delà. Ils discutent de la création de Confettis et Entre nous, comment ils se sont adaptés pour devenir un trio et ce que l’avenir réserve au groupe.

Nous découvrons également ce que nous pouvons attendre de la prochaine tournée des filles, lorsque notre hôte Sam Prance (c’est moi – encore une fois) discute avec leur équipe créative Black Skull, et ce que c’est que de collaborer avec Little Mix, quand Sam touche la base avec DJ Nathan Dawe et la pop star Anne-Marie.

De ‘Sweet Melody’ devenu numéro 1 en janvier à leur victoire historique aux BRITs en mai, c’est ainsi que Little Mix a cimenté son héritage en tant que légendes de l’industrie de la musique.

Découvrez un aperçu de l’épisode ci-dessous, cliquez sur l’image pour l’écouter et assurez-vous de télécharger et de vous abonner sur Global Player pour entendre tous les épisodes dans leur intégralité.

Sam Prance : En réfléchissant maintenant, nous sommes en 2021, 10 années entières depuis vos débuts, comment pensez-vous avoir changé individuellement ? Et comment penses-tu avoir changé en tant que groupe ?

Perrie Edwards: Wow. Je pense que pour moi, j’ai l’impression d’avoir eu deux vies différentes. Est-ce que quelqu’un d’autre ressent ça ? Je me sens comme les cinq premières années de Little Mix parce que nous étions si jeunes, nous étions des bébés et c’était comme si tout était nouveau et excitant et ‘Wow, qu’est-ce qui se passe?’, woo, voyager à travers le monde, c’est comme ooh. Et puis le prochain chapitre de ma vie, c’est comme, où nous avons mûri et nous nous sommes vraiment cimentés dans l’industrie et nous sommes considérés comme crédibles. Et j’attends un bébé, et genre, tu vois ce que je veux dire ? Comme, j’ai l’impression d’avoir deux types de chronologies distinctes de ma vie. Et je me sens vraiment reconnaissant parce que j’ai l’impression que nous sommes dans un si bon endroit en ce moment. Et nous sommes tous si heureux. Je pense que la principale chose que nous aimons tous dans la vie est juste d’être heureux et satisfait et je pense que c’est le plus heureux et le plus content que nous ayons ressenti depuis longtemps. Eh bien, personnellement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde mais oui.

Leigh-Anne Pinnock: Ici, ici bébé. Ici ici.

Perrie Edward : Ouais, je pense juste que c’est ça. Ouais, c’est ce que je dirais.

Leigh-Anne Pinnock: Je me sens vraiment comme une personne plus confiante. Je suis définitivement devenu moi-même au fil des années, et maintenant je me dis, je sais qui est Leigh-Anne Pinnock. Comme, et je me sens très, comme l’a dit Perrie, très content. J’aime ma vie Little Mix et mon univers Little Mix. Et je suis tellement excité pour notre avenir. Et oui, j’ai juste l’impression que c’est, ce sont toutes de bonnes vibrations.

Jade Thirlwall : Ouais, je suis probablement d’accord avec Leigh-Anne. Je pense que je me suis vraiment retrouvé, ces dernières années, et je suis en quelque sorte vraiment content de qui je suis et de qui je deviens. Et oui, me soucier de moins en moins de l’opinion des autres ou faire mes preuves ou en groupe auprès des autres. Et juste, oui, célébrer qui nous sommes en tant que groupe et individuellement. Je pense que ça vient avec l’âge et l’expérience. Et oui, c’est vraiment sympa. J’ai l’impression que nous avons tous les trois atteint ce bel équilibre entre le travail et la vie personnelle et c’est juste un environnement vraiment charmant et, je me sens vraiment le plus heureux que j’ai ressenti, je pense, oui. Oui. Nous sommes tous aimés et nous sommes tous heureux.

Sam Prance : Et je veux dire, comme nous en avons discuté, au cours de ces quelques semaines, comme si vous aviez tant accompli. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière ?

Jade Thirlwall : Ah, je suis fier. Je suis le plus fier d’être encore ici après 10 ans. Honnêtement, ça m’épate toujours. Je pense que c’est foutrement incroyable pour un groupe de filles d’être encore ensemble après 10 ans. Comme, c’est littéralement du jamais vu. Je ne sais pas si le verrouillage m’a rendu plus émotif, mais j’aime regarder des vidéos Little Mix de temps en temps. Ou juste en pensant, savez-vous, asseyez-vous et allongez-vous avec moi-même en pensant à ce que nous avons accompli ensemble et je suis juste comme, incroyablement fier de nous pour avoir traversé tout ce que nous avons traversé au cours des 10 dernières années et toujours aimer plus que jamais, vraiment. J’ai l’impression que nous sommes les plus proches que nous ayons jamais été et je pense que c’est vraiment beau de dire ça après 10 ans à être dans la poche de l’autre 24h/24 et 7j/7.

Perrie Edwards: Ah, je suis d’accord.

Leigh-Anne Pinnock: Ah tellement. Moi aussi!

Perrie Edwards: Ah, ne sommes-nous pas pâteux?

Leigh-Anne Pinnock: Franchement!

