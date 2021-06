Little Mix LM7 : Tout ce qu’on sait sur le premier album de Little Mix en trio

Voici ce que Little Mix a dit à propos de la date de sortie de LM7, des chansons, des collaborations et de la liste des pistes jusqu’à présent.

Little Mix n’est peut-être sorti que Confettis l’année dernière, mais il semble qu’ils travaillent déjà sur leur septième album studio.

Il est indéniable que Little Mix a eu un 2021 emblématique jusqu’à présent. Après le départ de Jesy Nelson du groupe en 2020, les filles ont dominé les charts avec ‘Sweet Melody’, sont devenues le premier groupe de filles à remporter le prix du meilleur groupe britannique aux BRIT Awards et ont récemment marqué deux autres succès dans le Top 10 avec ‘Confetti (feat Saweetie) » et « Heartbreak Anthem » respectivement.

Maintenant, il semble que Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards aient commencé à écrire et enregistrer pour un tout nouvel album. Dans cet esprit, voici tout ce que nous savons sur LM7 jusqu’à présent, y compris le titre, la tracklist et la date de sortie.

Little Mix enregistre-t-il un nouvel album ?

Dans l’état actuel des choses, Little Mix n’a pas officiellement annoncé qu’il travaillait sur un septième album studio. Cependant, les filles ont confirmé qu’elles écrivent et enregistrent de la nouvelle musique et ont partagé un aperçu d’elles-mêmes en studio. Ils ont également révélé dans une interview de Zach Sang que « Confetti » est le dernier Confettis single « pour clore l’ère », donc la nouvelle musique est probablement pour une nouvelle ère.

Perrie a également taquiné: « Nous avons des tas de choses qui attendent au hasard dans les coulisses que nous avons déjà écrites. Nous avons également des collaborations qui sortent bientôt, donc il se passe beaucoup de choses en fait. » Sans oublier que lorsque Zach a demandé au trio s’ils avaient enregistré assez de musique pour un nouvel album, ils ont tous souri et Leigh-Anne a dit : « Tu vas devoir attendre et voir. »

En d’autres termes, nous sommes sûrs à 99,9 % que LM7 arrive et il semble que beaucoup de choses soient déjà faites.

Quand Little Mix sortira-t-il son prochain album ?

Little Mix n’a pas encore révélé d’officiel LM7 date de sortie de l’album. Cependant, nous imaginons qu’elles sortiront probablement un nouveau projet avant The Confetti Tour en avril 2022. Étant donné que Leigh-Anne et Perrie sont toutes les deux enceintes, nous imaginons que les filles attendront la naissance de leurs bébés avant de sortir le projet afin que ils peuvent faire des promos et des vidéos plus facilement.

Nous pensons que le disque sortira au début de 2022. Cependant, étant donné que le groupe a annoncé d’énormes projets pour 2021, il est possible que l’album sorte cette année. Peut-être, ce qui est plus probable, est-ce que les filles publieront des collaborations et des fonctionnalités avec différents artistes cette année, puis lanceront officiellement la campagne LM7 en 2022.

Il est également possible que Little Mix publie une édition de luxe de Confetti ou même un Greatest Hits en l’honneur de leur 10e anniversaire en août entre-temps. Nous vous tiendrons au courant de toute mise à jour.

Avec qui Little Mix travaille-t-il LM7?

Les détails sur exactement avec qui Little Mix travaille sur l’album doivent encore être confirmés. Cependant, ils ont posté des vidéos d’eux en studio avec leurs collaborateurs de longue date Kamille (‘Black Magic’, ‘Shout Out to My Ex’, ‘Break Up Song’) et MNEK (‘Touch’, ‘Wasabi’, ‘ Sweet Melody’), il y a donc certainement des chansons emblématiques déjà en préparation.

D’autres noms n’ont pas encore été révélés, mais nous ne serions pas choqués si les filles se réunissaient avec certains de leurs anciens co-scénaristes et producteurs, notamment TMS, Maegan Cottone, Goldfingers et Tayla Parx. Jade a également déclaré dans des interviews précédentes que le groupe aimerait travailler avec Max Martin, donc tout est possible avec LM7.

Jade a également depuis été aperçue en studio avec Eyelar qui a co-écrit « Told You So » sur LM5.

Y aura-t-il des collaborations sur LM7?

Étant donné que Little Mix a déjà dit que de nombreuses collaborations attendent de sortir, il semble probable qu’il y en aura sur LM7. Depuis ‘Confetti (feat. Saweetie)’, les filles ont déjà sorti leur tube ‘Heartbreak Anthem’ avec Galantis et David Guetta mais on ne sait pas si cela restera un single autonome, présenté sur LM7 ou une édition de luxe Confetti.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Little Mix aurait une chanson avec Anne-Marie qui sortirait en juillet, après un casting pour le clip diffusé en ligne. Il aurait également des échantillons de ‘Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)’. Le nouvel album d’Anne-Marie Thérapie sort le 23 juillet, donc la collaboration fait probablement partie de ce projet et non de LM7, mais cela pourrait être sur les deux.

Ailleurs, Little Mix a annoncé qu’ils aimeraient travailler avec des artistes tels que Chloe x Halle, Mabel, Normani et Ariana Grande, alors les doigts croisés, certains d’entre eux sont en préparation.

Selon une personne de Buzzjack, la collab Anne Marie x Little Mix sample les claps de « Never Leave You » de Lumidee et le feeling de la chanson est similaire à celui de « Ciao Adios » de Marie ! 🎶 pic.twitter.com/zcWzlB5csE — 𝐌𝐢𝐱 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐬 (@lmchartstats) 6 juin 2021

Quelles chansons seront sur LM7? Y a-t-il une liste de pistes ?

Aucun nouveau titre de chanson de Little Mix n’a encore été confirmé, mais Leigh-Anne a semblé taquiner de nouvelles paroles après que Little Mix ait remporté son BRIT pour le meilleur groupe britannique. Elle a légendé une photo du groupe avec : « Nous avons traversé le feu, et alors que les flammes montaient plus haut, cela faisait de nous des survivants, oui, cela faisait de nous des combattants… » et un emoji secret. Serait-ce de la LM7 conduire seul?

Kamille a également posté un extrait d’elle en studio avec Jade écoutant récemment une chanson inédite qui sonne comme un bop. Dedans, vous pouvez entendre Jade chanter : « Sortez cette langue de votre bouche parce que vous continuez à parler trop fort », sur une production similaire à « bad guy » de Billie Eilish. Vous pouvez écouter l’extrait en haut de cette page.

Il est également possible que « Heartbreak Anthem » et la collaboration d’Anne-Marie figurent sur le disque.

Ce qui sera LM7 être appelé?

Il n’y a pas encore d’informations à ce sujet mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

