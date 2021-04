Little Mix joue en tant qu’alter-ego masculins avec les stars de Drag Race UK dans la vidéo Confetti

Essentielb Radio ESSENTIELB My Little

Pratique et compacte, la radio ESSENTIELB My Little est facile à emporter partout avec vous. Elle vous sert aussi bien chez vous, qu'en vacances, en voyage ou bien chez des proches. Elle peut enregistrer plusieurs dizaines de stations différentes et aussi être utilisée en tant que réveil. Une radio compacte et astucieuse La radio ESSENTIELB My Little se dévoile dans un format compact. Sa petite taille en fait une compagne idéale à emporter avec vous en balade, en voyage ou chez vos proches, sans encombre. Glissez-le dans un sac pour profiter de vos stations favorites, et ce, où que vous soyez. Et pour être certain de pouvoir toujours profiter de vos radios préférées sans devoir les chercher, ce modèle peut mémoriser jusqu'à 20 stations AM et 20 stations FM grâce à son tunner digital. Vous pourrez donc aisément passer d'un programme à un autre ou bien rester sur la même station bien spécifique durant des heures. Un appareil qui peut être programmé Fonctionnant sur piles, la radio ESSENTIELB My Little peut être utilisée comme un réveil. Vous pouvez grâce à elle vous réveiller au son de votre station de radio favorite ou bien à l'aide d'un buzzer. Et pour ceux qui ont du mal à se lever, ce modèle est équipé de la fonction Snooze, qui peut répéter l'alarme plusieurs fois pour rappeler qu'il est temps de se lever. Et pour vous offrir une utilisation simple et un confort certain, cet appareil dispose d'une fonction mise en veille programmable. Celle-ci s'avèrera bien pratique lorsque vous souhaitez vous endormir tout en écoutant la rad