Little Miss Sunshine et un changement de dernière minute

Petite Miss Soleil c’est un film qui restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l’ont vu. Sorti en 2006, il se concentrait sur l’histoire d’une fille nommée olive (Abigail Breslin) avec l’ambition de gagner un concours de beauté soutenu par son grand-père (Alain Arkin), un vieil homme particulier sans aucune honte, et son père (Greg Kinnear), un homme convaincu qu’en donnant tout on gagne toujours. Le casting qui a complété des personnages comme Steve Carell, Paul Dano et Toni Colette.







Au-delà de la question discutable d’organiser un concours de beauté avec des filles, le message du film passait de l’autre côté. L’idée de l’acceptation a traversé tous les personnages avec des problèmes différents comme la dépression après une rupture, l’idée de vendre un business model ou de s’enrôler dans l’armée de l’air. Tous les personnages ont dû accepter, à un moment donné, que les choses n’étaient pas comme ils le voulaient et qu’il n’y avait rien à faire à ce sujet.

Mais s’il y a une chose dont tout le monde se souviendra de ce film de 15 ans, c’est la scène à la fin. Au rythme de « Super monstre » de Jacques Jacques, olive Il a montré à quoi ressemblait le numéro musical qu’il avait préparé avec son grand-père, ce qui a indigné tous les organisateurs de l’événement. Le problème n’était pas d’objectiver les filles de moins de dix ans mais de présenter un nombre grotesque sans aucun bon goût.

Le van était un personnage de plus dans cette grande comédie. (IMDb)



Le secret de la danse de Little Miss Sunshine

Aujourd’hui, il est impossible d’associer la danse à une autre chanson qui n’est pas « Super monstre », mais la réalité est que le film avait une autre chanson en tête. « Donne-moi tout ton amour », de Haut ZZ, C’était la piste qui était dans les plans des cinéastes mais, selon le chef décorateur, Kalina IvanovPeut-être ont-ils demandé une somme d’argent excessive et ont-ils dû la changer.







Le dilemme avait à voir avec le tournage de la scène avait déjà été fait avec la chanson de Haut ZZDonc, pour résoudre le problème, ils ont dû trouver une chanson qui avait un tempo similaire. « C’était la clé », a déclaré Ivanov qui a déclaré qu’en post-production, le problème était résolu. « La réalité était que la chanson originale était encore plus grossière, c’est pourquoi cette chanson a été choisie. Non pas parce que c’était la bonne mais parce que le grand-père se moquait de tout le monde, il a choisi une chanson qui avait un double sens »a assuré le chef décorateur.