Little Leaguer décroche un emploi de rêve en tant que «testeur de goût de pépites de poulet» de Wendy

C’est Babe Ruth qui a dit : « Chaque frappe me rapproche du prochain coup de circuit. » Pour un joueur de la Petite Ligue, une blague lui a en fait valu un coup de circuit d’un genre différent.

Le 20 août, lors d’un match des Little League World Series entre Webb City et Iowa, un moment viral s’est produit qui n’avait rien à voir avec le match réel. Bien que la présentation des joueurs se limite généralement à des réponses standard concernant leur surnom, leurs équipes sportives préférées ou leur chanteur préféré, un joueur a attiré l’attention sur ce qu’il a choisi de dire, ainsi que sur son âge et son numéro d’uniforme.

La carte biographique de Brody Jackson, joueur de troisième but de l’équipe Webb City All-Stars, indiquait que son travail de rêve était de devenir un «testeur de goût de pépites de poulet», un moment qui est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux, y compris un cri de Sports Illustrated.

« Cela a commencé comme une sorte de blague », a déclaré Jackson à 45secondes.fr Food. Avant les matchs télévisés, les joueurs reçoivent un questionnaire de tournoi et Jackson, 11 ans, a déclaré qu’il avait décidé de rendre toutes ses réponses amusantes. « Mais ensuite c’était sur ESPN, et ça a juste commencé à grandir et à grandir. Et plus de gens ont commencé à le voir.

Jackson a déclaré que Wendy’s avait découvert son « travail de rêve » et était entré en contact avec lui très rapidement, juste après la victoire de son équipe contre l’Iowa, en fait. Une série de victoires, assurément.

Brody Jackson exerçant ses fonctions très importantes en tant que « testeur honoraire du goût des pépites de poulet » de Wendy. Wendy’s

« C’était après le match, et c’était ce soir-là, et nous étions tous assis dans une pizzeria. Et Wendy’s a contacté l’un de nos entraîneurs », a déclaré Jackson. « Et puis il m’a dit, et c’était juste super excitant. »

Plus tard, les coéquipiers, les entraîneurs et la famille de Jackson ont eu droit à une sorte de « fête de pépites » d’après-match de Wendy’s, à la maison. Ensuite, le directeur régional de Wendy’s, David Brown, a remis à Jackson un certificat qui le nommait « Testeur honoraire de goût de pépites de poulet » de Wendy’s. Et enfin, le grand prix a été remis à Jackson : des cartes-cadeaux pour des pépites gratuites chaque semaine pendant un an.

Le directeur régional de Wendy’s, David Brown, a remis à Brody Jackson un certificat qui le nommait «testeur honoraire de goût de pépites de poulet». Wendy’s

« Nous ne nous attendions vraiment pas à tout cela », a déclaré la mère de Jackson, Ashlee, à AUJOURD’HUI. «Je veux dire, Brody est un enfant drôle en général, donc le fait que cette petite chose soit ce que les gens ont compris est tout simplement drôle. Nous sommes toujours comme, c’est drôle que les gens s’intéressent à ça.

Sa mère a dit que Jackson aimait ses pépites nature: « totalement sans sauce – il ne veut pas gâcher le poulet. » Jackson a ajouté qu’il était déjà retourné deux fois chez Wendy’s pour ses pépites gratuites et qu’il prévoyait d’y retourner plusieurs fois tout au long de l’année.

« L’expérience d’aller au tournoi régional était quelque chose que nous n’avions pas prévu », a déclaré la mère de Jackson, ajoutant qu’ils ont beaucoup de famille et d’amis excités dans tout le pays qui ont pu regarder son fils sur ESPN. «Ils ont juste fait un travail incroyable pour que les garçons se sentent vraiment spéciaux, et ils avaient vraiment gagné quelque chose d’unique. C’était donc assez incroyable.

« Wendy’s est toujours à l’écoute des opportunités de réaliser les rêves de nos fans », a déclaré Carl Loredo, le directeur marketing américain de Wendy’s. « Du maître du retweet viral Carter Wilkerson qui a gagné des pépites de poulet gratuites pendant un an à la réponse à la demande de Chance the Rapper de ramener des pépites de poulet épicées, nous aimons penser que nous en battons 1 000. Lorsque nous avons repéré les aspirations professionnelles de rêve de Little Leaguer Brody, 11 ans, pour devenir testeur professionnel de goût de pépites de poulet, nous avons fait ce que nous faisons le mieux et en avons fait une réalité pour Brody.

Brody Jackson avec ses coéquipiers Webb City All-Stars. Wendy’s

Si vous vous demandez ce que Jackson a laissé sur sa liste d’objectifs, il a dit qu’il rêvait aussi de devenir un athlète professionnel un jour.

Il a plaisanté sur le fait que son père pensait déjà au travail de rêve que le joueur de la Petite Ligue pourrait mentionner la prochaine fois qu’il passerait à la télévision.

« Mon père espère que je dis ‘Testeur de goût de steak' », a déclaré Jackson.