Little Devil Inside confirmé pour l’émission State of Play de demain

Cela vit! UNE Publication Twitter de PlayStation a confirmé que l’exclusivité de la console PlayStation 5, Little Devil Inside, fera une apparition lors de la État des lieux direct. La vitrine numérique fournira notre « premier aperçu approfondi » du titre du développeur Neostream. Annoncé pour la première fois lors du premier spectacle de dévoilement de la console PS5 en juin 2020, nous n’avons même pas vu un clin d’œil du jeu depuis. C’est jusqu’à maintenant.

Accompagnant le tease est un clip très court mettant en vedette deux personnages assis dans une gare. Les images se coupent lorsque le train lui-même apparaît.

Tous à bord pour l’état des lieux de demain, qui comprend votre premier aperçu approfondi de Little Devil Inside. Connectez-vous en direct à 14h PT / 22h BST: https://t.co/EnDyyYoPcC pic.twitter.com/kGf1l7YnAD– PlayStation (@PlayStation) 26 octobre 2021

À l’époque de sa révélation, Little Devil Inside était décrit comme « un RPG d’action-aventure avec des éléments de survie dans un monde atmosphérique semi-ouvert ». Ce premier lot de séquences nous a impressionnés il y a un an, alors espérons que ce nouveau look sera tout aussi bon. Serait-il trop effronté de demander une date de sortie aussi ? Vous décidez dans les commentaires ci-dessous.