Little Britain supprime le personnage controversé de David Walliams

Maintenant, la série est de retour en ligne, mais non sans un changement majeur, car Desiree DeVere – un personnage qui a vu David Wallliams enfiler un gros costume et un visage noir – semble avoir été supprimé.

Bryan a tweeté: « Au cas où vous vous poseriez la question… Desiree DeVere semble avoir été supprimée de Little Britain. Des personnages comme Emily Howard, Vicky Pollard, Andy et Anne restent.

Un porte-parole a déclaré: « Little Britain a été mis à la disposition des fans sur BBC iPlayer suite aux modifications apportées à la série par Matt et David qui reflètent mieux les changements dans le paysage culturel au cours des vingt dernières années depuis la création de l’émission. »

L’émission de sketchs des années 2000 a suscité quelques critiques ces dernières années sur la façon dont elle décrivait les minorités ethniques et les personnes handicapées, ainsi que sur la façon dont elle traitait les questions de genre et de sexualité.

David Walliams et Matt Lucas – les deux comédiens à l’origine de la série – ont ensuite présenté des excuses, chacun déclarant dans un communiqué publié sur Twitter : « David et moi avons tous deux parlé publiquement ces dernières années de notre regret d’avoir joué des personnages d’autres races. . Une fois de plus, nous voulons qu’il soit clair que c’était faux et nous en sommes vraiment désolés. »