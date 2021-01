Lit portable du Pokémon Gengar le fantôme

P-Bandai a créé un coussin Pokemon Gengar, qui permet aux propriétaires étendez votre langue et utilisez-la comme oreiller.

La peluche unique a été mise à disposition exclusivement chez Japon et Il est déjà en rupture de stock et les commandes devraient être expédiées en juin. Prix ​​à 250 dollars, l’article exclusif a non seulement servi de peluche de personnage, mais aussi de lit pliant.

Dans la tradition de pokemon, Gengar il a une langue extrêmement longue, qui peut être étendue pour attaquer les ennemis. Dans l’esprit de suivre la tradition du personnage, la peluche comporte également ladite languette, qui s’étend jusqu’à 170 cm environ.

L’annonce de peluche gengar encourage les propriétaires à utiliser leur langue comme lit de caravane de fortune, placer la tête dans la bouche du Pokémon pour se reposer.

Il peut non seulement être utilisé comme lit, mais la page produit montre également des démonstrations d’utilisation comme appui-tête sur un bureau ou comme compagnon.

La société Pokémon a annoncé une année de célébrations, avec plusieurs annonces en cours pour marquer la 25e anniversaire de la franchise.