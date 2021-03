Listes de lecture personnalisées mettant en vedette vos artistes, genres et décennies préférés – Spotify

Récemment, nous avons travaillé sur une nouvelle famille de listes de lecture personnalisées: Spotify Mixes. Ces mix, conçus en pensant à vous, commencent par les chansons que vous aimez et se mettent à jour avec des chansons que nous pensons que vous allez adorer. Ils seront déployés à partir d’aujourd’hui pour les utilisateurs de Spotify dans le monde entier.

Semble familier? C’est: les mix Spotify ont été inspirés par Mix quotidien, notre playlist personnalisée la plus populaire parmi les utilisateurs. Et comme la personnalisation est notre truc, nous répétons et améliorons constamment nos produits afin de fournir la meilleure expérience audio possible à nos auditeurs.

Le mois dernier lors de notre événement virtuel, Diffuser sur, nous avons annoncé que nous serions evFaites évoluer et élargissez notre chère famille Daily Mix en ajoutant plus de listes de lecture qui vous sont de plus en plus personnalisées et évoluent au fil du temps. Vous avez donc plus de recommandations à choisir en fonction de vos humeurs et de vos intérêts.

Gustav Söderström, Directeur R&D de Spotify, dit le mieux: «Il n’y a pas qu’une seule expérience Spotify. Il existe en fait plus de 345 millions d’expériences Spotify différentes, une pour chaque auditeur. Chaque jour, un demi-billion d’événements – qu’il s’agisse de recherches, d’écoute, de likes ou d’innombrables autres actions – se déroulent sur Spotify, alimentant et guidant notre système d’apprentissage automatique. Cela nous donne la possibilité de stimuler la découverte d’une manière que l’audio n’a jamais vue auparavant. »

Maintenant, nous sommes ravis de partager trois nouvelles catégories de mix avec des noms plus clairs, plus faciles à comprendre et à retenir, qui évolueront avec vous: mélange d’artistes, mélange de genre, et décennie miX. Basés sur la musique que vous aimez déjà, tout en offrant une nouvelle opportunité de découverte, ces nouveaux mix Spotify représentent la prochaine génération d’offres ciblées et personnalisées chez Spotify, à portée de main.

Chaque catégorie de mix comprendra plusieurs listes de lecture mettant en vedette des artistes, des genres et des décennies que vous écoutez souvent. Voici comment cela fonctionne:

Chaque mix est créé avec vous au cœur, en fonction de vos habitudes d’écoute et des artistes, genres et décennies que vous écoutez le plus. Ils sont enracinés dans la familiarité, ce qui signifie que vous n’entendrez pas seulement vos artistes préférés, mais vos chansons préférées de ces artistes. Ensuite, nous complétons en ajoutant des chansons que nous pensons que vous allez adorer, ce qui signifie qu’elles seront remplies de la musique que vous avez en répétition avec de nouveaux choix. Donc, que vous souhaitiez écouter un artiste spécifique ou écouter plus de musique d’une autre décennie, il y a un mix juste pour vous. Enfin, chaque mix est mis à jour fréquemment, les possibilités sont donc infinies et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Ils sont conçus pour évoluer avec vous au fil du temps, ils prendront donc en compte votre écoute pour vous aider à découvrir et à plonger plus profondément dans votre nouvel artiste, genre ou décennie préféré.

Cette fonctionnalité est déployée pour les utilisateurs gratuits et Premium dans le monde entier. Trouvez votre nouveau mix d’artiste, votre mix de genre et votre mix de décennie dans « Rechercher » dans le Hub «Made For You»et en savoir plus sur l’apprentissage automatique dans le dernier épisode de Spotify: une histoire de produit.