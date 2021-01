Liste Xbox Game Pass (janvier 2021) – Calendrier, jeux actuels et à venir

Notre Xbox Game Pass présente les derniers jeux disponibles actuellement et les titres qui viendront dans le Game Pass à l’avenir. Cette liste comprendra également les Pass de jeu Xbox PC jeux et sur quoi vous pouvez jouer Android via le Cloud!

Liste Xbox Game Pass

Xbox Game Pass est mis à jour régulièrement. Parfois, c’est un jeu auquel personne ne s’attendait, bien que Microsoft ait tout mis dans ce service d’abonnement, si souvent, un énorme Triple AAA sera publié le premier jour. Cette liste contient tous les meilleurs jeux sur Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass | janvier

eFootball PES 2021 | Android | Console

Disponible: 7 janvier

Prenez le terrain avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, le légendaire Diego Maradona et bien d’autres dans l’une des séries de jeux vidéo sportifs les plus célèbres, eFootball PES. Jouez avec des amis en coopération en ligne, dans des matchs en tête-à-tête et participez à des événements de football réels avec le mode Matchday. Maintenant dans sa 25e année, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir le gameplay amusant et fluide de PES et découvrir pourquoi il est considéré comme une pierre angulaire des jeux vidéo de football.

Injustice 2 | Android | Console | PC

Disponible: 7 janvier

Injustice 2 est la suite super puissante du jeu de combat à succès Injustice: des dieux parmi nous qui permet aux joueurs de créer et d’améliorer la version ultime de leurs personnages DC préférés. Injustice 2 continue le scénario cinématographique alors que Batman et ses alliés s’efforcent de reconstituer les éléments de la société mais luttent contre ceux qui rétabliraient le régime de Superman.

Le petit acre | Android | Console

Disponible: 7 janvier

Le petit acre se déroule dans les années 1950 en Irlande et suit l’histoire d’Aidan et de sa fille Lily. Après avoir découvert des indices sur le sort de son père disparu, Aidan se retrouve par inadvertance transporté dans un nouveau monde étrange. Doté d’un doublage complet et d’une animation dessinée à la main, Le petit acre est un jeu d’aventure mémorable et conçu avec amour.

Neoverse | PC

Disponible: 14 janvier

Neoverse est un jeu magnifique et fantastique composé d’aventures avec des défis passionnants. Il s’agit d’un jeu de construction de deck stratégique, d’action et voyous qui testera les compétences du joueur. Commencez une aventure avec des héros uniques pour sauver le monde selon différentes chronologies.

Torchlight 3 | Android | Console

Disponible: 14 janvier

Dans Lampe torche III, Novastraia est à nouveau sous la menace d’une invasion et c’est à vous de vous défendre contre les Netherim et ses alliés. Rassemblez vos esprits et bravez la frontière pour trouver la gloire, la gloire et une nouvelle aventure!

Ce qui reste d’Edith Finch | PC

Disponible: 14 janvier

Ce qui reste d’Edith Finch est un recueil d’histoires courtes sur une famille de l’État de Washington. Suivez Edith alors qu’elle explore l’histoire de sa famille à travers ces histoires et tente de comprendre pourquoi elle est la dernière de sa famille à vivre.

YIIK: un RPG postmoderne | PC

Disponible: 14 janvier

Ce jeu surréaliste de style JRPG se déroulant en 1999, Alex, diplômé d’université, voit une femme disparaître d’un ascenseur. Il rassemble bientôt un groupe d’inadaptés d’Internet pour enquêter sur sa disparition, utilisant des vinyles, des caméras et d’autres bizarreries dans des batailles qui mélangent des mini-jeux basés sur des contractions avec des combats au tour par tour, alors qu’ils bravent des usines piégées par des fous et des énigmes grottes à la recherche de la vérité.

Xbox Game Pass | À venir le premier jour

Le moyen

Disponible: 28 janvier

Devenez un médium vivant dans deux mondes différents: le vrai et le spirituel. En tant que médium ayant accès aux deux mondes, vous avez une perspective plus large et pouvez voir plus clairement qu’il n’y a pas de vérité simple par rapport à ce que les autres perçoivent. Rien n’est ce qu’il paraît, tout a un autre côté.

Psychonautes 2

Disponible: 2021

Razputin Aquato, acrobate de formation et jeune médium puissant, a réalisé son rêve de longue date de rejoindre l’organisation d’espionnage psychique internationale connue sous le nom de Psychonauts! Mais ces super espions psychiques sont en difficulté. Leur chef n’est plus le même depuis son enlèvement, et ce qui est pire, il y a une taupe cachée au quartier général. Raz doit utiliser ses pouvoirs pour arrêter la taupe avant d’exécuter leur plan secret – ramener le méchant psychique meurtrier, Maligula, de retour d’entre les morts!

Halo infini

Disponible: 2021

Lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l’humanité est en jeu, le Master Chief est prêt à affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais affronté. Commencez de nouveau et entrez dans l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et enfin explorer l’échelle de l’anneau Halo lui-même.

Xbox Game Pass | Part bientôt

Les jeux suivants partent en janvier. Si vous voulez essayer, il ne vous reste plus que longtemps!

Départ le 15 janvier

FTL: plus rapide que la lumière (PC)

Mon ami Pedro (Console et PC)

Sword Art Online: Fatal Bullet (Console)

Tekken 7 (Console)



