Liste noire Saison 8: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Pour les amoureux de Blacklist, il y a de très bonnes nouvelles. NBC a annoncé que l’émission serait de retour avec la saison 8. Selon les sources, le directeur de NBC a déclaré que «Félicitations à nos incroyables acteurs, producteurs et équipe, qui continuent tous à atteindre la supériorité semaine après semaine. Nous ne pourrions pas être plus impatients de garder l’histoire de Red et Liz dans la saison huit.

Le coprésident d’une chaîne de télévision a félicité les producteurs exécutifs de cette émission pour le scénario fascinant et imaginatif. Il a également apprécié la créativité de ce producteur. «Attendez de voir ce qui vous attend pour la saison», a-t-il ajouté.

Blacklist est une série télévisée policière américaine. La série a été créée sur NBC. Le récit se compose de Jon Boken Kamp, dirigé par Joe Carnohan et réalisé par Bokenkamp, ​​John Eisendrath et John Davis. La première saison a été créée en septembre 2013, et jusqu’à après, sept saisons ont été publiées.

La date de sortie de la saison 8 de The Blacklist

Le spectacle est officiellement restauré pour une toute nouvelle saison. Cependant, il n’y a aucune information concernant la date de sortie ou la création de cette application. Nous sommes assurés d’obtenir des nouvelles lorsque la pandémie de coronavirus est en échec.

Le casting principal de cette série

À partir du scénario, alors que Liz cherche des réponses sur son mystérieux lien, Red aide le FBI à découvrir des délinquants dangereux. Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq, Harry Lennix et Amir Arison font également partie du lancer.

Aperçu de la liste noire

L’histoire tourne autour de Raymond Red Reddington, un ancien officier de la marine américaine qui devient un criminel. Il se rend plus tard au FBI, qui le poursuit depuis des années. Il est exposé en train de dire au FBI qu’il a la liste des criminels dangereux autour de la Terre, et il est sur le point de partager les détails en échange de l’immunité de poursuites. Il souhaite travailler avec la profileuse recrue du FBI Elizabeth Keen.

