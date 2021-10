Liste des retraits : séries et films que vous ne pourrez plus voir sur Netflix en novembre 2021

Un nouveau mois arrive dans le service de streaming Netflix, qui connaîtra de grandes avant-premières au niveau de ses séries et de ses films. Cependant, au fur et à mesure que la nouveauté de la rénovation arrivera, il y aura également une place pour les adieux de diverses productions qui ne seront plus disponibles dans le catalogue. Nous vous invitons à revoir tout le contenu qui quittera la plateforme à partir de novembre. C’est ce que vous ne pourrez plus voir !

Au cours du mois d’octobre, les utilisateurs ont déjà subi des pertes douloureuses, car il y avait du contenu qu’ils préféraient, qui a malheureusement cessé d’être dans leur bibliothèque. Dans les premières semaines, ils ont tiré Le chevalier noir, Dunkerque, la liste de Schindler, les bêtes fantastiques et où les trouver, Forrest Gump, le premier homme sur la lune, la gravité et l’animé Les chevaliers du zodiaque. Plus tard, ils ont dit au revoir à la saga de Rocheux et maintenant il y aura plus de retraits.

+ Tous les retraits Netflix pour novembre 2021

1ER OCTOBRE

– Les Maisons des Lapins

-Ajji

– Underworld le soulèvement des Lycans

– Et où sont les blondes

– Les tortues Ninja

– Des bébés génies

– Eyeil d’aigle

– L’histoire de Darrell Hammond

– Bête et encore plus bête

– Glissé

– Espagnol

– Devenez riche ou mourez en essayant

– Dans mon pays

– SPL 2

– Lancelor : Le Premier Chevalier

– La lanterne Verte

– Une liste de Noël parfaite

– La Matrice 1, 2 et 3

– Rien ne s’est produit ici

– L’aviateur

– Huit noms de famille catalans

-Paul, apôtre du Christ

– Proposition indécente

– SWAT

– Le doux-amer

– Le code

– Les Contes Inédits d’Armistead Maupin

– Un coup d’eclat

– Top Gun

– Tronc Train

– Quand le coeur appelle

2 NOVEMBRE

– Opération Casino

– Mon petit poney : Joyeux anniversaire !

– Oh beurk

4 NOVEMBRE

– Rencontrez les Adebanjos

– Chien de roche

5 NOVEMBRE

– Liste de seaux

6 NOVEMBRE

– Le Bloomer tardif

7 NOVEMBRE

– Le Journet est la Destination

– Les Hunger Games 2, 3 et 4

8 NOVEMBRE

– Mon chemin

12 NOVEMBRE

– Ininterrompu : chemin vers la rédemption

– Le grinch

15 NOVEMBRE

– Mademoiselle Prairies

– Jusqu’à ce que le corps resiste

– Mariage de célébrités

– Perdu à Londres

– Ma femme et moi

– Pays lent

– Épouses en grève 1 et 2

– L’équipage

– Mumai Cha Raja

– Sicario : Journée du soldat

– Les derniers jours dans le désert

– Filles de rêve

16 NOV.

– American Pie : Le Mariage

– Bâtards sans Glorie

– Soleil éternel de l’esprit impeccable

– Connaissez-vous Joe Black ?

– Enfant sauvage

– Cible difficile

– Terreur sous la Terre

– Gangster américain

– Le Royaume

– Question de temps

– Secret dans la montagne

– Un endroit appelé Notting Hill

– Requin

18 NOVEMBRE

– Naomi & Eli’s : aucune liste de baisers

– Sans ami : Web sombre

20 NOVEMBRE

– Mission Impossible 6 : Impact

