Liste des jeux gratuits PS Plus (janvier 2021) – Calendrier, jeux actuels et à venir

Notre Liste des jeux gratuits PS Plus présente tous les jeux gratuits disponibles lors de l’abonnement à PlayStation Plus en 2021! Nous avons toutes les plages de dates, ainsi que quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur les jeux disponibles, car maintenant que la PlayStation 5 est sortie, il pourrait y avoir une certaine confusion sur quel jeu est jouable sur quelle console .

Liste des jeux gratuits PS Plus

Chaque mois, Sony offre à tous les abonnés de PS Plus un tas de jeux gratuits chaque mois. Cela était limité à deux jeux PlayStation 4; cependant, depuis la sortie de la PlayStation 5, ils ont commencé à proposer un jeu PlayStation 5 gratuit. Cela signifie que vous pouvez réclamer trois jeux gratuits chaque mois et que vous êtes à vous de les conserver tant que vous avez un abonnement PS Plus!

PS Plus | février

Pour février, deux jeux PlayStation 5 et techniquement deux titres PlayStation 4! Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition, et Concrete Genie!

PlayStation 5 | Destruction AllStars

Temps libre: 2 février à avril. 5

Amusez les foules en apportant le chaos contrôlé dans l’arène de combat véhiculaire de ce jeu multijoueur à couper le souffle *. Choisissez l’un des 16 concurrents superstar, puis sautez dans quatre modes de jeu, en utilisant le timing, les tactiques et les compétences pour provoquer un carnage au volant ou faire des ravages avec vos compétences de parkour. Perfectionnez les capacités de votre personnage – y compris un véhicule héros qui lui est unique – pour vous donner l’avantage dans des batailles ou des défis d’équipe gratuits et devenez champion de la Fédération mondiale de destruction. Le jeu prend également en charge la fonction d’aide au jeu de PS5 **, qui vous donne des conseils et des astuces pour devenir la machine destructrice ultime sans avoir à quitter le jeu.

PlayStation 4 | PlayStation 5 | Contrôle: Ultimate Edition

Temps libre: 2 février à mars. 1

Maîtrisez les capacités surnaturelles et maniez une arme de poing qui change de forme dans cette action-aventure à la troisième personne de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Incarnez Jesse Faden, directeur du Federal Bureau of Control, dont le quartier général de New York est violé par un ennemi inquiétant. Malgré les apparences extérieures, l’intérieur du gratte-ciel est vaste et en constante évolution. Vous devrez explorer – et armer – cet environnement imprévisible pour nettoyer la maison et repousser les envahisseurs. L’édition ultime comprend le jeu de base ainsi que les extensions The Foundation et AWE. Et sur la console PS5, utilisez la fonction d’aide au jeu de la console ** pour obtenir des conseils et des procédures pas à pas pour vous aider à résoudre des énigmes et à surmonter les défis en explorant la plus ancienne maison.

PlayStation 4 | Génie du béton

Temps libre: 2 février à mars. 1

Procurez-vous un pinceau magique et ramenez la ville polluée de Denska à son ancienne ville balnéaire lumineuse et animée dans cette aventure d’action touchante et maintes fois primée. Nettoyez les rues et les ruelles, puis utilisez votre peinture vivante pour créer des génies espiègles dont les pouvoirs magiques vous aideront à surmonter les énigmes et à repousser les brutes qui vous poursuivent. Le jeu comprend également deux modes supplémentaires spécialement conçus pour PS VR pour vous permettre de libérer davantage votre créativité ***.

PS Plus | janvier

Pour la nouvelle année, PS Plus ne se retient pas et propose trois jeux à jouer. Un jeu PlayStation 5 et deux titres PlayStation 4! Maneater, Shadow of the Tomb Raider, et Greedfall!

PlayStation 5 | Maneater

Temps libre: 5 janvier au 1 février

Découvrez le fantastique pouvoir ultime en tant que prédateur suprême des mers – un requin terrifiant! Maneater est un RPG d’action en monde ouvert à un seul joueur (SharkPG) où vous êtes le requin. En commençant par un petit requin, vous êtes chargé de survivre au monde difficile tout en mangeant votre chemin dans l’écosystème. Pour ce faire, vous explorerez un monde ouvert vaste et varié rencontrant divers ennemis – humains et animaux. Trouvez les bonnes ressources et vous pourrez grandir et évoluer bien au-delà de ce que la nature avait prévu, permettant au joueur d’adapter le requin à son style de jeu. Manger. Explorer. Évoluer.

PlayStation 4 | Shadow of the Tomb Raider

Temps libre: 5 janvier au 1 février

Combattez, explorez, fabriquez et survivez dans les jungles denses et périlleuses d’Amérique du Sud dans la plus grande aventure de Lara Croft à ce jour alors que vous courez pour sauver le monde d’une apocalypse maya. Rassemblez des ressources et maîtrisez le terrain impitoyable. Dépassés en armes et en infériorité numérique, vous devez utiliser votre environnement à votre avantage; Frappez de l’ombre et utilisez de la boue pour camoufler votre présence. Utilisez des techniques avancées de traversée pour atteindre des tombes oubliées depuis longtemps et résoudre des énigmes mortelles.

PlayStation 4 | Greedfall

Temps libre: 5 janvier au 1 février

Dans ce RPG d’action époustouflant, explorez de nouvelles terres inexplorées en mettant le pied sur une île isolée imprégnée de magie et remplie de richesses, de secrets perdus et de créatures fantastiques. Vous aurez une liberté totale pour façonner vos capacités, vos sorts et vos compétences et décider si vous souhaitez atteindre vos objectifs avec combat, diplomatie, tromperie ou furtivité. Forgez le destin de ce nouveau monde en devenant ami ou en trahissant des compagnons et des factions entières.

Puis-je obtenir des jeux PlayStation 5 lorsque je n’ai qu’une PlayStation 4?

Vous pouvez obtenir des jeux PlayStation 5 lorsque vous n’avez qu’une PlayStation 4, mais vous ne pouvez pas les réclamer lorsque vous utilisez une PS4. Vous devez les réclamer en utilisant une autre méthode.

Il est possible d’ajouter des jeux PlayStation 5 à votre bibliothèque, mais uniquement à partir d’un PC. Pour ce faire, connectez-vous au PlayStation Store avec votre compte PS Plus et trouvez le jeu PlayStation 5 offert gratuitement. Le site reconnaîtra que votre compte dispose d’un abonnement PS Plus et rendra le jeu disponible gratuitement, et vous pourrez le réclamer à partir de là.

Vous pouvez le faire car le site ne peut pas reconnaître le matériel utilisé par le PC, car ce n’est pas une PS4 ou une PS5. Cela signifie que vous pouvez réclamer des jeux que vous ne pourriez normalement pas obtenir. Ne vous inquiétez pas s’ils n’apparaissent pas dans votre bibliothèque PS4. C’est parce que vous n’êtes pas sur une PS5. Si vous vous connectez à votre compte sur une PlayStation 5, les jeux seront disponibles dans votre bibliothèque.

Cela doit être fait sur un PC. Si vous essayez cela sur votre PS4, les jeux PS5 ne s’afficheront pas et cela ne pourra pas être fait.

