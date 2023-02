Liste des épisodes de « The Mandalorian » – Saison 3 avec sa date de sortie sur Disney Plus

En ce milieu d’année 2023, la lutte pour diriger les plateformes de streaming est plus proche que jamais. Même si nous en avions déjà assez avec les toutes nouvelles productions de Netflix et HBO Max, le géant disney plus a rejoint la lutte pour la première place avec la première de la troisième saison de « Les Mandaloriens »avec Pedro Pascal.

Après la trilogie décriée de « Guerres des étoiles »Disney a choisi de se réinventer et a fait plus d’épisodes sur le monde futuriste fantastique avec « Les Mandaloriens ». Bien qu’il y ait eu quelques avertissements après les dernières méga-productions cinématographiques, les chiffres ont réussi à suivre la nouvelle intrigue après sa sortie en 2019.

Pour cette raison, ce 2023, Disney Plus présentera en première la troisième saison de la série animée CGI de l’univers créé par George Lucas, qui promet de placer la plateforme de streaming susmentionnée aux premières places de sa catégorie dans le monde.

« The Mandalorian » présentera de nouveaux épisodes en mars de cette année (Photo : Disney Plus)

Bien sûr, en plus de nous parler de la vie des célèbres Grogu et Mando, il comprendra également un excellent casting d’acteurs dirigé par Pierre PascalGina Carano et Giancarlo Esposito, entre autres. Saura-t-il captiver tout le monde ?

QUAND SERA-T-IL SORTI DE « THE MANDALORIAN 3 » SUR DISNEY PLUS ?

Grâce à ses plateformes sociales, Disney Plus a annoncé que les épisodes de la troisième saison seront disponibles à partir du 1er mars 2023.

« Le Mandalorien et Grogu poursuivent leur voyage dans la saison 3 de ‘The Mandalorian’. Disponible en mars 2023 sur Disney Plus. » publié par la société américaine.

La nouvelle saison de « The Mandalorian » sera diffusée le 1er mars via Disney Plus (Photo: Disney Plus)

DATE ET HEURES DES NOUVEAUX ÉPISODES DE LA TROISIÈME SAISON DE « THE MANDALORIAN »

Bien que Disney n’ait pas officialisé la programmation de chaque épisode, il faut garder à l’esprit que les premières saisons avaient des transmissions ininterrompues d’un chapitre par semaine.

Pour cette raison, selon le portail « CNET », le calendrier prévu des premières de chapitres pour « The Mandalorian » sur Disney Plus serait composé comme suit.

Épisode 1 : mercredi 1er mars

Épisode 2 : mercredi 8 mars

Épisode 3 : mercredi 15 mars

Épisode 4 : mercredi 22 mars

Épisode 5 : mercredi 29 mars

Épisode 6 : mercredi 5 avril

Épisode 7 : mercredi 12 avril

Épisode 8 : mercredi 19 avril

« The Mandalorian » racontera la vie de l’univers « Star Wars » loin de la Nouvelle République (Photo : Disney Plus)

Il convient de noter que ce n’est pas tout à fait officiel, car la société de transmission Internet aurait également pu modifier sa stratégie de première, mais regardons le cas de « Star Wars Andor », où elle a lancé 3 chapitres en une seule nuit.