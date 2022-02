Liste des concurrents de Lock Upp, date de sortie 2022

Liste des concurrents de Lock Upp : découvrez la date de sortie 2022 de l’OTT of Lock Upp ainsi que la liste des concurrents, les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

La série Lock Upp a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques nouvelles qui se poursuivent avec la nouvelle saison passionnante. Lorsque la série Lock Upp est sortie, les fans sont très excités par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de Lock Upp.

Liste des concurrents de Lock Upp et date de sortie 2022 Confirmé

Lock Upp 2022 sortira le 27 février 2022 sur ALTBalaji et MX Player. La 1ère saison de la série Lock Upp 2022 a été renouvelée, cependant, on ne sait pas encore combien d’acteurs de la saison 1. Les fans de la série Lock Upp attendaient la date de sortie de Lock Upp 2022. La première de cette série a mis les fans sur le bord de leur siège avec curiosité pour savoir ce qui se passera dans la saison à venir. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de fans ont recherché la date de sortie de Lock Upp en 2022.

Lock Upp est une série Reality. Dans la série Lock Upp, vous verrez beaucoup d’émissions de téléréalité. Cette prochaine série est réalisée par Ekta Kapoor et produite par Endemol Shine India.

Aperçu de la liste des concurrents de Lock Upp

Nom de la saison Verrouiller numéro de saison 01 Genre Réalité Producteur Ekta Kapoor Date de sortie de la liste des concurrents de Lock Upp 27 février 2022 HOCHER LA TÊTE 10 jours pays Inde Langue hindi

Compte à rebours de la liste des concurrents de Lock Upp

La série lock Upp sortira le 27 février 2022. Ainsi, son compte à rebours ne dure que dix jours. Oui! Il ne reste plus que 10 jours pour que Lock Upp soit déployé !

Liste et distribution des candidats de Lock Upp

Liste des acteurs et des concurrents :

Kangana Ranaut (hôte)

Atyaachari Khel.

Ekta Kapoor.

Ishaan Sehgal.

Verrouiller

Lock Upp : la prison de Badass.

Meisha Iyer.

Poonam Pandey.

Pratik Sehajpal.

À propos de la liste des candidats de Lock Upp

Il y aura seize candidats enfermés à l’intérieur de la prison. La liste des noms des candidats sera annoncée prochainement. Certains des concurrents attendus dans cette émission incluent Harsh Beniwal, Shehnaaz Gill, Vir Das, Divyanka Tripathi, Manav Gohil, Hina Khan, Surbhi Jyoti, Shweta Tiwari, Anushka Sen, Avneet Kaur, Urfi Javed, Chetan Bhagat, Aditya Singh Rajput, Mallika Sherawat.

Où regarder la série Lock Upp ?

Nous pouvons regarder cette série à venir sur le MX Player et ALTBalaji. Sur MX Player et ALTBalaji Here, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série Web et série dramatique via diverses plates-formes en ligne à tout moment et de n’importe où comme YouTube TV, Direct TV, lecteur MX, Amazon Prime, Netflix ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’elle arrive sur ces chaînes et applications, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette série et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : liste des concurrents de Lock Upp

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette date de sortie de Lock Upp de la série télé-réalité indienne sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partagerons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant cette série de télé-réalité, veuillez nous en faire part dans la section des commentaires.

